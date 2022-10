Memorable victoria Turca ante Comunicaciones

Argentino obtuvo una victoria que llegó en el momento justo, para descomprimir un sinfín de situaciones. Primero ganar, situación que no se le había dado. Segundo, la falta de ensamblado del equipo que todavía debe mejorar y mucho. Tercero los problemas, al perder a Juan Cangelosi apenas comenzado el partido y esforzarse para hacer los goles que no le da el capitán. Cuarto por la gira que se viene, que no es lo mismo enfrentarla 1-1 que 2-0 abajo. Quinto por la distensión que genera en el equipo y todo el entorno haber ganado. Se trabaja más tranquilo y los errores se ven igual pero se charlan distinto, en un clima más armónico.

No fue un primer cuarto que se le presentó favorable. Pero Argentino viró sobre el eje y con el ingreso de Fabio Vieta Stechina se acomodó en la cancha y pudo recuperarse. El base no solo armó, sino que le dio gol (1 triple, 3 dobles) que se sumó a una mano del resto para mantenerse expectante en el marcador 19-20.

Esta mejoría se extendió a los segundos diez minutos donde el equipo mejoró en defensa (el primer punto visitante fue a los casi cinco minutos) y logró veinte puntos en ataque. Ideal. Apareció la mano de Jonatan Slider (2 triples) y otro de Marcellus Garrick apuntalaron la gestión ofensiva local. Comunicaciones mejoró en el tramo final con los aportes de Skyler Hogan, pero sobre la chicharra llegó el triple salvador de Jonatan Slider para sostener al Turco ganador 39-37 al cierre del primer tiempo.

Flaqueó Argentino en el tercer cuarto. Volvió Sandrini (2 dobles, 3 simples) para ser el goleador del segmento, pero el equipo jugó muy trabado y careció de fluidez para manejar las situaciones de juego. Comunicaciones, con el peso de Skyler Hogan y el cierre de Facundo Giorgi con un triplazo, se puso al frente 58-55. Y Comu profundizó la crisis Azul en el inicio del último cuarto con dos aportes seguidos de Luciano Guerra para enmudecer El Fortín de las Morochas.

A la cancha Fabio Vieta Stechina… y una vez más el engranaje en marcha. Argentino fue otro equipo hasta el final. Mejoró en ataque y duplicó la garra defensiva con mucho de Joaquín Ríos, un Enzo Filippetti poniendo y poniendo, y con Garrick y Slider sin desentonar. Los aportes de Joaquín Ríos, un triple clave de Jonatan Slider y la efectividad en los libres llevaron lentamente al Turco a la Victoria.

Y el cierre del banco, magistral. Comu tiró el último triple y no entró. Recuperó Argentino y falta personal para reponer. Minuto y decisión clave. La pelota a Jonny Slider. Falta personal y dos simples clave adentro. Chau partido: 76 a 71. Clave porque dejó lejos del intento de suplementario a la visita y porque llevó la diferencia a 5 ante un rival –hoy por hoy- directo y con el que no se sabe que puede deparar el destino. Argentino se va al sur. El viernes enfrenta a Gimnasia de Comodoro Rivadavia y el domingo enfrentará a San Lorenzo de Almagro.

Hoy

Unión vs. Atenas

Riachuelo vs. Obras

Viernes 14 de octubre