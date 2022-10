San Martín recibe a Argentino de Trenque Lauquen buscando quedarse con la punta

Termina esta noche la fase regular del campeonato prefederal de clubes de básquetbol.

En el Bastión de Belgrano, San Martín buscará asegurarse el primer puesto en soledad que le permitirá ser cabeza de serie en la segunda fase.

Desde las 20 recibe la visita del colista, Argentino de Trenque Lauquen, y los hinchas prometieron “reventar” la cancha para alentar al Cele en este último compromiso del primer tramo de la competencia. Dirigen Alexis Biset (de Junín) y Pablo Cesio (de Escobar).

En Arias y Necochea está el partido de la noche. Sarmiento es local ante 9 de Julio y está en juego nada menos que el segundo puesto de la tabla posicional, que puede derivar en una mejor zona para la siguiente fase o tal vez por qué no quedarse con la mayoría de los equipos juninenses con menos gastos para lo que se viene. Acá dirigen el san nicoleño Manuel Petroni y el juninense Luciano Maidana.

En Lincoln se miden Cavul y Los Indios. Dirigen Maximiliano Arribas (San Nicolás) y Julián Spighi (Junín). La única chance que tiene el Canario de ser tercero es ganar y esperar que pierda 9 de Julio en Arias y Necochea. Caso contrario queda cuarto.

Comunicado de la Federación Bonaerense

La Federación de Básquetbol de la provincia de Buenos Aires les informa a todas las instituciones participantes del Torneo Pre Federal que organiza la FBPBA que el pasado jueves 6 de octubre de 2022, la Confederación Argentina de Básquetbol definió la cantidad de plazas que tendrá nuestro torneo Pre Federal para la próxima Liga Federal de Clubes Categoría Mayores. En una decisión que no compartimos bajo ningún punto de vista, dado la cantidad de clubes que participan y la importancia que tiene nuestra institución, la CAB decidió de manera arbitraria que sean solo tres los ascensos.

Desde la entidad madre del Básquet de la provincia de Buenos Aires queremos hacer saber que estamos en total desacuerdo con la decisión y que nos parece una falta de respeto para los clubes a los que representamos y tanto esfuerzo están realizando para poder ser parte de esta competencia.

Por todo lo expresado es que hacemos saber que arbitraremos todos los medios reglamentarios, estatutarios y los que correspondan para salvaguardar los derechos oportunamente adquiridos por nuestros afiliados que por razones de competencia, lógica, y buena fe no deben ser cercenados bajo ningún punto de vista, sin perjuicio que la decisión mencionada por CAB atenta contra el desarrollo no sólo del Básquetbol de la provincia de Buenos Aires, sino también el de nuestro querido deporte nacional, para quien en definitiva debe trabajar tanto CAB como sus afiliadas.

Fixture

Segunda rueda

Sexta fecha

Sarmiento 60 vs San Martín 81

Cavul 73 vs 9 de Julio 70

Argentino TL 75 vs Los Indios 83

Séptima fecha (viernes)

Los Indios 70 vs 9 de Julio 63

San Martín 79 vs Cavul 78

Argentino TL 46 vs Sarmiento 92

Octava fecha

Cavul 90 vs Argentino TL 77

9 de Julio 68 vs San Martín 64

Sarmiento 83 vs Los Indios 70

Novena fecha (anoche)

Sarmiento 97 vs Cavul 73

Los Indios 81 vs San Martín 87

Argentino TL 85 vs 9 de Julio 106

Décima fecha (hoy)

Sarmiento-9 de Julio (Petroni-Maidana)

San Martín vs Argentino TL (Biset-Cesio)

Cavul vs Los Indios (Arribas-Spighi)