Argentino falló en el debut liguero

Argentino flaqueó en el debut de la Liga Nacional, anoche en nuestra ciudad. Perdió ante Riachuelo de La Rioja por 78 a 72 y comenzó con el pie izquierdo.

El partido se presentó ganable en un punto, pero no lo pudo aprovechar. Ganable porque para la visita fue el primer juego y no estuvo lo afinado que va a estar más adelante. Falló en varios aspectos que Argentino, en otro contexto, no lo hubiese perdonado Y no es que no quiso. No pudo.

Solo tres jugadores estuvieron un paso adelante en el debut: Jonatan Slider, garantido. Juan Cangelosi, que sigue con la mano intacta. Y Enzo Filippetti, que dio todo lo que pudo y fue demasiado. El resto está dos segundos atrás de la defensa para armar el tiro. Se verá si es cuestión de rodaje con el paso del tiempo.

El extranjero externo no mostró demasiado. Tal vez falta de adaptación a la Liga. El interno cubano le falta adaptación al equipo. Pero puede andar. Riachuelo luchó contra si mismo, contra los errores en la cancha y algunos disparates del banco. Pero ganó. Y ganando está todo bien, máxime cuando es de visitante.

Después el Turco debe mejorar la puntería ofensiva. Por debajo de las ochenta concreciones le va a ser difícil ganar en la Liga Nacional. Esto recién empieza. Es todo muy prematuro hacer futurología. Argentino tiene mucho para trabajar todavía. Tal vez los amistosos fueron poquitos.

Este lunes llega Comunicaciones de Mercedes y será otra historia completamente distinta.

Anoche

San Lorenzo 84 vs Olímpico 81

Lunes 10

Argentino vs. Comunicaciones

Viernes 14

Gimnasia vs. Argentino

Domingo 16