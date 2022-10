Sarmiento ganó y es el cuarto clasificado

Cerrando la octava fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol, anoche Sarmiento derrotó a Los Indios 83 a 70 y se quedó con la cuarta plaza disponible para la segunda fase.

La única esperanza que tenían los Vagos Linqueños era que el Verde perdiera y tratar de ganarle en la próxima fecha, en Arias y Necochea.

El partido fue parejo en líneas generales. Sarmiento siempre un par de puntos arriba, pero con Los Indios permanentemente al acecho.

En el cierre apareció Aimar Chemile para destrabar el marcador con dos triplazos y permitir que el Verde ganara sin sobresaltos.

Después, gran partido de Franco Farina (17 puntos y 10 rebotes, doble doble), otra gran labor del Pájaro Bordoy y el Turbo Vargas que cuando entra le cambia la cara al equipo, le da otra dinámica al juego.

El viernes 7 se disputa la penúltima fecha y el domingo 9 quedará clausurada la fase regular del campeonato con todos los partidos a la misma hora (para evitar suspicacias).

Fixture

Segunda rueda

Sexta fecha

Sarmiento 60 vs San Martín 81

Cavul 73 vs 9 de Julio 70

Argentino TL 75 vs Los Indios 83

Séptima fecha (viernes)

Los Indios 70 vs 9 de Julio 63

San Martín 79 vs Cavul 78

Argentino TL 46 vs Sarmiento 92

Octava fecha

Cavul 90 vs Argentino TL 77

9 de Julio 68 vs San Martín 64

Sarmiento 83 vs Los Indios 70

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (9-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.