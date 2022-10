Bruno Conti: Logra el campeonato con La Unión de Colón en el Torneo Federal.

Bruno Conti comento: Nací en Junín en el barrio 9 de Julio, Vicente López y Planes y Alemania. Siempre fue una barriada muy tranquila, de buenos y solidarios vecinos.

Había muchos chicos en el barrio con los que diariamente jugábamos a todo lo que se pudiera imaginar, sin quedarnos quietos un rato. Terminábamos algo y seguíamos con otra cosa. Era divertido.

Por cercanía me mandaron a la Escuela Primaria N°24 y el secundario en el Comercial (Escuela Número 7).Me acuerdo que iba con Santino Quintillano, Josefina Soffer, Julieta Alemis.

De chico tuve un paso por el fútbol. Fue un poco menos que un año. Empecé con la escuelita del Club Social y estuve alrededor de cuatro meses en Sarmiento, pero no era lo mío. Jugué también al tenis pero solo para despuntar el vicio.

Conti en el basquetbol

Al básquet comencé a jugar a los tres años. Me llevaron al Club Junín y ahí arranqué. Estuve jugando en el club hasta los 14 y la verdad es que fueron experiencias y amistades increíbles que me van a quedar para siempre.

Cuando arranqué a entrenar, en el Club Junín estaban los profesores Federico Martínez y Mariano Bosa. Después tuve a muchos otros, y gracias a Dios hoy en día tengo una relación espectacular con todos los que me han dirigido.

Debuté en mayores a los 15 años en Ciclista Juninense y fue un momento muy lindo. El técnico en ese entonces era Facundo Murias.

Más allá de los títulos, me quedo con las experiencias que me fue dejando competir.

En inferiores fueron muchos y en Ciclista gracias a Dios. Pero el que me más me marcó, ya dentro del profesionalismo, fue el de hace poquito, el ascenso y campeonato acá con La Unión de Colón en el Torneo Federal. Fue algo único.

Cuando empecé a entrenar a los 15 años en Ciclista Juninense estaba Facundo Sucatzky de técnico y él fue el que me llamó para empezar con el profesionalismo. Fue un mundo nuevo, es muy distinto entrenar diariamente con un equipo de primera local a entrenar con un equipo profesional día a día.

Me fui por primera vez del club a los 17 años, a Sarmiento de Junín, a jugar el Torneo Federal. En ese momento Mario Andrade era el técnico. Me llamo y me sedujo mucho ya que estaba buscando jugar algunos minutos e iba a estar de segundo base, así que no dude mucho en ese momento.

Después jugué en Atlético Tala, también el Federal, y bueno ahora en La Unión de Colón.

Tengo los mejores recuerdos de todos los clubes y soy muy agradecido de las oportunidades que me dieron, siempre trato de sacarle el lado positivo a todas las temporadas y lugares que fui estando.

La sensación de haber logrado este torneo con La Unión de Colón fue única. Sentí que había logrado lo que siempre había soñado, que era salir campeón y ascender con un equipo. Hablo de esto y se me pone la piel de gallina, es muy difícil explicarlo. Me quedo con la satisfacción de haber logrado algo que siempre soñé.

No fue fácil, son muchas las cosas que uno pasa siendo deportista y solo la gente cercana lo sabe, pero realmente fue algo que me llenó de alegría.

Esta nueva temporada la encaro con mucho entusiasmo, con muchas ganas de competir. Repetir otro año en este club es un placer, y más que la mayoría del equipo campeón también lo va a hacer. Ojalá sea una gran temporada, siento que podemos seguir haciendo cosas importantes, pero tenemos que trabajar y prepararnos mucho mejor que el año pasado y creo que vamos en buen camino.

Para mi futuro, hoy en día no se si tengo algo pensado. Quizá soy más de ir viviendo el día a día.

Pero seguir entrenando y seguir creciendo como jugador son mis principales objetivos. Después veremos que depara el destino.

El basquetbolista bruno Conti finalizo diciendo: ''Por el momento me enfoco en eso y en seguir sumando experiencias tanto adentro como afuera de la cancha''.