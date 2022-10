Sarmiento busca la clasificación ante Los Indios

Cerrando la octava fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol, esta noche Sarmiento recibe la visita de Los Indios en Arias y Necochea.

Para el verde es un partido clave dado que si gana clasifica y además queda expectante por los puestos de vanguardia que pueden dar una mejor zona en la segunda fase.

Los Indios está clasificado, pero también ganando se posiciona mejor en el campeonato, aun restando dos fechas más por jugarse.

Dirigen desde las 20 Alexis Biset y Luciano Maidana. Detalle:

Fixture

Segunda Rueda

Sexta fecha

Sarmiento 60 vs San Martín 81

Cavul 73 vs 9 de Julio 70

Argentino TL 75 vs Los Indios 83

Séptima fecha (viernes)

Los Indios 70 vs 9 de Julio 63

San Martín 79 vs Cavul 78

Argentino TL 46 vs Sarmiento 92

Octava fecha (anoche)

Cavul 90 vs Argentino TL 77

9 de Julio 68 vs San Martín 64

Mañana: Sarmiento vs Los Indios (Biset-Maidana)

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.