Parcial disputa de la quinta fecha del torneo

Ayer se disputó parcialmente la quinta fecha del campeonato local de básquet femenino. La única tira de partidos que no se disputó fue la de Sportivo Rojas y Argentino de Chivilcoy, dado que la delegación chivilcoyana no pudo viajar. Detalle:

Mini

Atlético vs Mariano Moreno (empataron)

San Martin vs Cavul (empataron)

Los indios G - CAVUL

Argentino J vs Porteño G

Sp.Rojas vs. Arg. Ch (postergado)

U15

Atlético 24 vs M Moreno 38

Arg. Jun. 48 vs Porteño 26

Sp.Rojas vs. Arg. Ch (postergado)

U18

Atlético 41 vs M Moreno 50

Arg. Jun. 44 vs Porteño 63

Sp.Rojas vs. Arg. Ch (postergado)

Mayores

Arg. Jun. 48 vs Porteño 39

Sp.Rojas vs. Arg. Ch (postergado)

Próxima fecha (2/10)

Moreno (Bragado) vs. Sportivo Rojas

Argentino (Chivilcoy) vs. San Martín

Los Indios / El Linqueño – Cavul vs. Argentino (Junín)

Porteño (Chacabuco) vs. Ciclista

Libre: Atlético 9 de Julio

7ma fecha (23/10)

Ciclista vs. El Linqueño – Cavul

Argentino (Junín) vs. Argentino (Chivilcoy)

San Martín – Los Indios vs. Moreno (Bragado)

Sportivo Rojas vs. Atlético 9 de Julio

Libre: Porteño (Chacabuco)