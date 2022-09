Sarmiento visita hoy Trenque Lauquen

Sarmiento cierra esta noche la séptima fecha del campeonato prefederal de clubes de basquetbol visitando a Argentino de Trenque Lauquen.

Juegan a las 20 con arbitraje del bragadense Mario Castroagudín y el juninense Luciano Maidana. Detalle.

Fixture

Segunda rueda

Sexta fecha

Sarmiento 60 vs San Martín 81

Cavul 73 vs 9 de Julio 70

Argentino TL 75 vs Los Indios 83

Séptima fecha (viernes)

Los Indios 70 vs 9 de Julio 63

San Martín 79 vs Cavul 78

Hoy domingo

20 Argentino TL vs Sarmiento (Castroagudín-Maidana)

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.