Se jugó ayer la cuarta fecha del campeonato

Ciclista Juninense y Argentino se dividieron victorias en la maratónica superjornada dominical. Las chicas de Las Morochas ganaron en mini y U18, mientras que las Verdirrojas se impusieron en U15 y mayores.

Además se jugaron partidos en Chivilcoy, Lincoln y Chacabuco. El próximo fin de semana va la quinta fecha completa. Detalle:

Ayer

Mini

Argentino Chiv. vs Atlético 9 de Julio G

Porteño vs Los Indios (empataron)

Porteño G vs San Martín

Cavul vs Sp. Rojas G

Ciclista vs Argentino G

U15

Ciclista 44 vs Argentino 38

El Linqueño 37 vs Sp. Rojas 46

Argentino Chiv. 45 vs Atlético 9 de Julio 7

U18

Ciclista 35 vs Argentino 54

Argentino Chiv. 49 vs Atlético 9 de Julio 28

Mayores

Ciclista 64 vs Argentino 35

Próxima fecha (25-9)

Argentino J vs Porteño Chac.

San Martín-Los Indios vs El Linqueño-Cavul

Sp. Rojas vs Argentino Chivilcoy

Atlético 9 de Julio vs Moreno de Bragado

Libre: Ciclista Juninense.