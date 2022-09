Este es el fixture del campeonato internacional amistoso que participará Ciclista Juninense en el país chileno.

Viernes 09:

-19:00 hrs Rivadavia v/s Ciclista (P1)

- 21:00 hrs Los Leones v/s U Católica (P2)

Sábado 10:

- 18:00 hrs U Católica v/s Por Definir ( P3)

-20:00 hrs Los Leones v/s Por Definir (P4)

Domingo 11:

- 17:30 hrs Perdedor (P1) v/s Perdedor (P2)

- 19:30 hrs Ganador (P1) v/s Ganador (P2)