San Martín recibe hoy a 9 de Julio

Se juega hoy el partido postergado de la tercera fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol.

En el Bastión de Belgrano, San Martín es local ante 9 de Julio. Se miden a las 21 con el contralor de los árbitros Franco Anselmo y Gonzalo Geada.

El miércoles Los Indios recibe la visita de Sarmiento, desde las 21.30, con arbitraje de Alexis Biset y Luciano Maidana.

Cavul no viajó

Anoche debían jugar en Trenque Lauquen los quintetos de Argentino y Cavul. Los Vagos no viajaron, se cerró la planilla tras esperar el tiempo reglamentario y los antecedentes van al Honorable Tribunal de Penas.

Se especula que perderá el partido por no presentación y ni siquiera sumará el punto de perdedor.

Comunicado de Cavul

Por su parte de la entidad linqueña subió ayer un comunicado a las redes sociales que dice: “El Club Cavul comunica la imposibilidad de jugar el partido de hoy en Trenque Lauquen, por falta de transporte. Ofrecimos disputarlo el sábado, lunes, martes o miércoles e insistía el local en jugarlo el domingo. Lamentamos la situación y estamos a disposición para la reprogramación del partido”.

Fixture

Primera rueda

Primera fecha

9 de Julio 77 vs Cavul 61

San Martín 66 vs Sarmiento 74

Los Indios 96 vs Argentino TL 63

Segunda fecha

Cavul 48 vs San Martín 87

Sarmiento 85 vs Argentino TL 57

9 de Julio 79 vs Los Indios 74

Tercera fecha (Hoy)

Hoy: San Martín vs 9 de Julio (Anselmo-Geada)

Miércoles: Los Indios vs Sarmiento (Biset-Maidana)

Anoche: Argentino TL 20 vs Cavul 0

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.