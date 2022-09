Triple jornada de primera para la noche de hoy

En la reanudación del campeonato clausura “20 Aniversario de la Asociación Juninense de Básquetbol”, esta noche se disputará una triple jornada de primera división.

Ciclista Juninense y Los Indios protagonizarán el histórico clásico de barrio, a las 21.15 en el Coliseo del Boulevard.

Rivadavia de Junín jugará su segundo partido en casa recibiendo la visita de Argentino y el “Depo” es local en Baigorrita ante los Vagos Unidos Linqueños.

Detalle:

Hoy

Club 9 de Julio

20 U19 - 9 de Julio - Sarmiento

Club Ciclista

19.30 U17 - Ciclista - Los Indios "A"

21.15 Mayores - Ciclista - Los Indios

Club Deportivo

21 Mayores - Deportivo - Cavul

Club Rivadavia

21 Mayores - Rivadavia - Argentino

Mañana

Club 9 de Julio

19.30 U17 - 9 de Julio - Sarmiento

21.15 Mayores - 9 de Julio - Sarmiento

Club Ciclista

19.30 U15 - Ciclista - Los Indios "A"

21.15 U19 - Ciclista - Los Indios

Club San Martin

19.30 U17 - San Martín - El Linqueño

21.15 Mayores - San Martín - El Linqueño

Miércoles 7

Club El Linqueño

19.30 U15 - El Linqueño - San Martín

21.15 U19 - El Linqueño - San Martín

Liga Nacional U15

Así quedaron conformadas las zonas de la Liga Nacional U15 donde participa 9 de Julio de Junín que el próximo fin de semana viajará a Mar del Plata.

Zona 1

Zorros de Neuquén Vs Hispano

Independiente de Neuquén Vs San Miguel

Cipoletti Vs Petrolero

Neptunia Vs Defensores de Belgrano de Ramallo

Español Plottier Vs Bahiense Norte

Regatas Uruguay Vs Jorge Newbery

Quilmes Vs 9 de Julio de Junín

Independiente Asociación Civil Vs Olimpo de Bahía Blanca

Zona 2

Atenas Sport Club Vs Hindú de Córdoba

Regatas Ctes. Vs Olímpico de La Banda

Union Progresista Vs Rowel Independiente

Villa San Martín Vs Mendoza de Regatas

Facundo Vs Sportivo Bolívar

Unión Central Vs Atlético Estudiantes

San Martín de Ctes. Vs Instituto

Regatas Resistencia Vs Alberdi San Luis