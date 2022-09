Manuel Lambrisca: “Trabajaremos mucho este año para repetir la campaña y lograr un gran grupo”

Manuel Lambrisca terminó de jugar en Boston College de Chile y ya se puso a disposición del club Ciclista Juninense. Habló con Democracia y contó detalles de su estadía en Chile, además de dialogar sobre el futuro de Ciclista: “La experiencia en Chile fue muy buena y muy positiva. Logramos llegar al cuadrangular final donde se definía el ascenso a la Liga 1. Lamentablemente no pudimos lograr el ascenso. Había muy buenos equipos que se habían armado para eso y no se pudo. Pero volvimos a poner el equipo entre los mejores del torneo y eso fue muy bueno. En lo personal tuve muy buenos partidos y pude mostrarme en una liga que está creciendo. Era mi deseo poder tener un buen torneo para abrir más puertas en un futuro y por suerte así fue. Terminé contento”.

Seguramente en un futuro tendrá posibilidades de volver al país vecino y sobre eso contó: “Por supuesto que me gustaría volver, era algo pendiente que tenía el poder jugar en otro país y probar otras experiencias. Al ser extranjero en Chile te tratan muy bien. Como así también tenía que rendir y mejorar al equipo, que era el objetivo de mi llegada. Lo pude cumplir y pudimos estar en ese cuadrangular final que era lo que el club quería y los hinchas estaban conformes”.

El verdirrojo pudo renovarle y seguirá un año más en la institución de Avenida San Martín: “Con respecto a Ciclista, estuve hablando mucho con Daniel Jaule y siempre al tanto del equipo que se fue armando. Creo que se formó un buen plantel, con jugadores no tan mayores pero que ya tienen varios años en la categoría y eso es importante, saben de qué se trata. A partir de ahí, construiremos una identidad y plasmaremos la idea que tiene Daniel con nosotros. Vamos a ser muy intensos y vamos a salir a jugar en todas las canchas igual. Así que contento y ansioso por empezar a trabajar y conocer a cada uno de los chicos”.

Esta vez Lambrisca será el único jugador juninense ya que Ciclista no pudo lograr muchas renovaciones. Con respecto a este tema subrayó: “Viéndolo del lado de jugador de Ciclista, creo que es una lástima no haber podido retener a más chicos de la temporada pasada. Hubiese sido muy importante arrancar con una base que se conocía y que se había identificado con el club y la gente. Pero como excompañero me alegra por ellos porque fueron creciendo y terminamos todos en gran nivel. Hablo con ellos y están contentos. Ojalá volvamos a compartir con ellos más adelante. Y trabajaremos este año para repetir y lograr un gran grupo”.

Por último habló de su decisión de continuar: “Decidí seguir en Ciclista porque me sentí muy bien la temporada pasada en lo personal y deportivo. Y porque creo que tener las responsabilidades y la confianza que me brinda el cuerpo técnico, me va a seguir hacer creciendo como jugador. Esperemos sea una gran temporada para todos los hinchas de Ciclista”, concluyó.

Las zonas

Conferencia Norte

San Isidro, Barrio Parque, Ceres, Ameghino Basket, Salta Basket, Villa San Martín, Independiente de Santiago del Estero, Deportivo Norte de Armstrong, Libertad de Sunchales, Rivadavia de Mendoza, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Tucumán, Echagüe de Paraná, Jáchal, Gepu de San Luis, Sarmiento de Chaco y Club Atlético Montmartre de Catamarca.

Conferencia Sur

Ciclista Juninense, Deportivo Viedma, Zárate Basket, Racing de Chivilcoy, Villa Mitre de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Pergamino Basket, Del Progreso de General Roca, Atlético Lanús, Quilmes de Mar del Plata, Tomás de Rocamora, Parque Sur de Concepción del Uruguay, La Unión de Colón, Estudiantes de Concordia, Pico Fútbol Club, Hispano Americano de Río Gallegos y Atlético Pilar.

Forma de juego

Es importante recordar que el comienzo de la temporada será el sábado 15 de octubre, con una primera rueda de dieciséis (16) partidos por equipo que se extenderá hasta mediados de diciembre.

Los cuatro (4) mejores equipos de la primera rueda jugarán el Final 4, que tendrá lugar el 20 y 21 de diciembre. Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta. Los mejores doce (12) de la Fase Regular clasificarán a playoffs, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales.

En tanto, y tal como sucedió durante esta temporada, se implementarán los Play-In, instancia en la cual los ganadores avanzarán hacía la Reclasificación.