Anoche ganaron Sarmiento y 9 de Julio

Sarmiento y 9 de Julio ganaron y lideran el torneo prefederal de clubes de básquet con el puntaje ideal.

La victoria del “9”

Los Indios dominaba con comodidad a 9 de Julio, hasta que entró Matute Merlo y pasó a ser el “alma mater” del quinteto del barrio del Obelisco. Mejoró el andar en la cancha, fue más fluído en la ofensiva y generó mejores opciones de tiro a la canasta.

Por eso el partido fue parejo en todo su desarrollo. Los Indios lo pudo haber ganado en el cierre y no cortó con falta la última jugada. Joaquín Balbidares –de una gran noche- mandó la bola adentro de zona tres con marca encima y todo: 65 iguales y a suplementario.

En el alargue pareció que se lo llevaba Los Indios, pero llegaron los triples de Acuña y Merlo para dar por tierra con los intereses aciagos de los visitantes.

9 de Julio lo cerró mejor y se quedó con una victoria importantísima.

La planilla

Terminado el primer cuarto se percataron que Matías Merlo no estaba cargado en la planilla digital. Pero sí lo habían cargado y desapareció. Entonces si no figura no puede jugar (no tiene derecho a jugar). Pero en un momento si se lo vio cargado. Es que el sistema electrónico on line empezó a fallar y hasta computaba los dobles como triples. Entonces siguieron el partido con planilla de papel.

Lógicamente Los Indios tiene derecho a protestar. Pero debe oblar por ventanilla una suma cercana a los 50.000 pesos y con pocas garantías de ganar el caso.

Verde, goleador

Sarmiento pasó por arriba a Argentino de Trenque Lauquen por 85 a 57. Del Bue, Tamburini y Farina la descosieron para que el Verde se afirme en la punta del campeonato.

Fixture

Primera rueda



Primera fecha

9 de Julio 77 vs Cavul 61

San Martín 66 vs Sarmiento 74

Los Indios 96 vs Argentino TL 63

Segunda fecha

Cavul 48 vs San Martín 87

Sarmiento 85 vs Argentino TL 57

9 de Julio 79 vs Los Indios 74

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.