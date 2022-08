Doble jornada cerrando la segunda fecha

Esta noche, desde las 20, habrá una doble jornada basquetbolística en nuestra ciudad cerrando la segunda fecha del campeonato prefederal de clubes de básquetbol.

Sarmiento hará la veces de local en el Coliseo del Boulevard y recibirá la visita de Argentino de Trenque Lauquen. Dirigirán Raúl Sánchez y Gonzalo Geada.

En el barrio del Obelisco chocarán 9 de Julio y Los Indios, en un partido donde un invicto quedará en el camino. Arbitrarán Franco Anselmo y Luciano Maidana.

Fixture

Primera rueda

Primera fecha

9 de Julio 77 vs Cavul 61

San Martín 66 vs Sarmiento 74

Los Indios 96 vs Argentino TL 63

Segunda fecha

Cavul 48 vs San Martín 87

Sarmiento vs Argentino TL (hoy a las 20 en Ciclista)

9 de Julio vs Los Indios (hoy a las 20)

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.