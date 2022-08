Matías Sesto: “Ciclista siempre estuvo en los planes, aunque lamentablemente no se pudo mantener la base de jugadores”

El alero Matías Sesto confirmó su arribo a Estudiantes de Concordia. El jugador, nacido en Olavarría, habló con Democracia de su decisión de no continuar en el Verdirrojo, además de analizar el futuro que se le viene en el Verde de Concordia.

Sobre su arribo justamente al elenco entrerriano, el ex-Gimnasia contó: “Con Estudiantes de Concordia siempre estuvo la intención desde temprano, mantuvimos charlas ya que el Negro Malara, que va a ser el técnico, me quería en el equipo. Yo estuve esperando porque mi intención y prioridad era ver si podía cerrar en algún equipo de la zona Norte, de hecho, estuve hablando con varios equipos, pero cuando veía qué por diferentes cuestiones no se daba, pasaba el tiempo y se hizo firme lo de concordia, me decidí por cerrar allá”.

El histórico Fernando Malara, campeón de Liga Nacional, tendrá su primera experiencia como DT y Sesto nos contó sus charlas: “Con Fernando hablé bastante antes de cerrar, me comentó lo que pretendía del equipo y especialmente de mí, y lo que él creía que yo le podría brindar en diferentes aspectos, y coincidimos los dos, así que eso hizo más fácil la decisión. Espero estar pronto a disposición para comenzar los entrenamientos y darle con todo”.

Sobre su temporada en Ciclista, Sesto fue claro: “Creo que fue una campaña muy buena, de menor a mayor como siempre, me tocó liderar y ser el capitán del equipo dentro y fuera de la cancha, muchas veces fue un poco desgastante, pero al final fue reconfortante, supimos superar algunos momentos duros y llegamos a los playoff jugando un muy buen básquet y agradecido de haber sido parte”.

Sobre el grupo humano que hubo en el plantel, el ex-Estudiantes de Olavarría, subrayó: “El equipo claramente fue lo mejor que tuvimos, construimos una química dentro y fuera de la cancha muy linda. Creo que pudimos lograr trasmitir esto que generamos a la gente que nos siguió toda la temporada, mucha de ella escuché que volvió a la cancha después de varios años y eso me puso contento. Personalmente fue uno de los equipos que más disfruté a lo largo de mi carrera, lo pasamos muy bien y me quedaron grandes amigos, que hablamos todos los días”.

Sobre su no renovación con Ciclista, aclaró la situación: “La realidad es que fue pura y exclusivamente decisión mía. Como dije antes, después de 6 años de jugar la Zona Sur, quería intentar jugar en algún equipo de la Zona Norte, hubo charlas con equipos pero no se dio, Ciclista siempre estuvo ahí en los planes, pero tampoco se había podido mantener una base de los jugadores del año pasado, solo quedó el pulpo Lambrisca de los mayores, y en Concordia habían podido mantener a 4/5 jugadores de la temporada pasada. Después me saco el sombrero con Ciclista, con Migui Had especialmente, las personas que lo acompañan, y su gente e hinchas, gracias a ellos pasé un gran temporada, terminé con un sabor amargo porque peleamos de igual a igual al subcampeón y estuvimos cerca del gran objetivo”, concluyó.

Las zonas

Conferencia Norte

San Isidro, Barrio Parque, Ceres, Ameghino Basket, Salta Basket, Villa San Martín, Independiente de Santiago del Estero, Deportivo Norte de Armstrong, Libertad de Sunchales, Rivadavia de Mendoza, Colón de Santa Fe, Estudiantes de Tucumán, Echagüe de Paraná, Jáchal, Gepu de San Luis, Sarmiento de Chaco y Club Atlético Montmartre de Catamarca.

Conferencia Sur

Ciclista Juninense, Deportivo Viedma, Zárate Basket, Racing de Chivilcoy, Villa Mitre de Bahía Blanca, Gimnasia y Esgrima La Plata, Pergamino Basket, Del Progreso de General Roca, Atlético Lanús, Quilmes de Mar del Plata, Tomás de Rocamora, Parque Sur de Concepción del Uruguay, La Unión de Colón, Estudiantes de Concordia, Pico Fútbol Club, Hispano Americano de Río Gallegos y Atlético Pilar.

Forma de juego

Es importante recordar que el comienzo de la temporada será el sábado 15 de octubre, con una primera rueda de dieciséis (16) partidos por equipo que se extenderá hasta mediados de diciembre.

Los cuatro (4) mejores equipos de la primera rueda jugarán el Final 4, que tendrá lugar el 20 y 21 de diciembre. Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta. Los mejores doce (12) de la Fase Regular clasificarán a playoffs, con etapas de Reclasificación, cuartos de final, semifinales y finales.

En tanto, y tal como sucedió durante esta temporada, se implementarán los Play-In, instancia en la cual los ganadores avanzarán hacía la Reclasificación.