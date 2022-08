Se cumplió la primera fecha donde sólo Sarmiento ganó como visitante

El Verde logró una victoria sumamente importante en la primera fecha del campeonato prefederal, ganándole a cancha llena a San Martín por 74 a 66.

Los que conservaron la localía son Los Indios –que goleó el sábado a Argentino de Trenque Lauquen por 96 a 63- y 9 de Julio que se impuso a Cavul de Lincoln por 77 a 61.

Esta semana Cavul recibirá a San Martín con la obligación de hacerse fuerte de local, Sarmiento debutará ante su gente en Arias y Necochea, al tiempo que 9 de Julio tiene su segunda presentación en casa contra Los Indios.

Fixture

Primera rueda

Primera fecha

9 de Julio 77 vs Cavul 61

San Martín 66 vs Sarmiento 74

Los Indios 96 vs Argentino TL 63

Segunda fecha (26-88)

Cavul vs San Martín

Sarmiento vs Argentino TL

9 de Julio vs Los Indios

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios.