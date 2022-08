En el cotejo adelantado 9 de Julio recibe la visita de Cavul de Lincoln

Con la finalidad de no jugar todos los equipos de Junín el mismo día, se pusieron de acuerdo para no superponerse cuando son locales. Ideal.

Por lo tanto esta noche 9 de Julio recibe la visita de Cavul de Lincoln en el estadio Rodolfo Palomo del barrio del Obelisco.

Dirigirán desde las 21.15 Raúl Sánchez y Gonzalo Geada.

Los planteles 9 de Julio

Los del Obelisco se reforzaron con el pivot, -ex Argentino y Ciclista Juninense- Agustín Acuña, Marcos Villar (proveniente el club Junín), Matías Merlo (llega del Club Sarmiento) y Juan Manuel Micuzi, un 4 que vino de la ciudad de Rojas.

En tanto siguen en el plantel: Santiago Bornic, Federico Bornic, Bautista Arrascaete, Javier Corniglia, Marcos Tercilla y los juveniles del club como Joaquín Balvidares, Santino Gauna y Matías Burgos.

Cavul

Los Vagos Unidos Linqueños se reforzaron con Nahuel Barrozo (proveniente de 9 de Julio de Junín), Juan Orcesi y Lucas Barrera (ambos de El Linqueño).

Continúan en el pantel Martín Sekul y Lucas Banegas (ambos de nuestra ciudad, los dos nacidos basquetbolísticamente en Argentino), Juan Eder, Ezequiel Urbieta, Nicolás Pastorino, Juan Croccolino, Maximiliano Gesteira, entre otros juveniles del club.

Fixture

Primera rueda

Primera fecha

Hoy

9 de Julio vs Cavul

Mañana

San Martín vs Sarmiento

Sábado 20

Los Indios vs Argentino TL

Segunda fecha (26-88)

Cavul vs San Martín

Sarmiento vs Argentino TL

9 de Julio vs Los Indios

Tercera fecha (02-9)

Argentino TL vs Cavul

San Martín vs 9 de Julio

Los Indios vs Sarmiento

Cuarta fecha (02-9)

9 de Julio vs Argentino TL

Cavul vs Sarmiento

San Martín vs Los Indios

Quinta fecha (16-9)

Sarmiento vs 9 de Julio

Argentino TL vs San Martín

Los Indios vs Cavul

Segunda rueda

Sexta fecha (21-9)

Sarmiento vs San Martín

Cavul vs 9 de Julio

Argentino TL vs Los Indios

Séptima fecha (23-9)

San Martín vs Cavul

Argentino TL vs Sarmiento

Los Indios vs 9 de Julio

Octava fecha (30-9)

Cavul vs Argentino TL

9 de Julio vs San Martín

Sarmiento vs Los Indios

Novena fecha (07-10)

Argentino TL vs 9 de Julio

Sarmiento vs Cavul

Los Indios vs San Martín

Décima fecha (10-10)

9 de Julio vs Sarmiento

San Martín vs Argentino TL

Cavul vs Los Indios

____________________________________

