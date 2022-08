Se jugó la antepenúltima fecha del campeonato

Este fin de semana se disputó la antepenúltima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Los partidos se disputaron en Chacabuco, Lincoln y nuestra ciudad. Esta semana definen si la definición es por Final Four. Detalle:

Mini

Cavul “B” G vs Sarmiento

Social G vs San Martín “B”

Porteño vs Los Indios “B” G

El Linqueño G vs Alsina Los Toldos

Ciclista G vs Argentino “B”

Los Indios “A” G vs Club Junín

Argentino “A” vs 9 de Julio “A” (empataron)

U13

Argentino “A” 33 vs 9 de Julio “A” 92

Próxima fecha (20-8)

9 de Julio “A” vs Los Indios “A”

Club Junín vs Ciclista Juninense

Argentino “B” vs El Linqueño

Alsina Los Toldos vs Porteño

Los Indios “B” vs Social Chac.

San Martín “B” vs Cavul “B”

Sarmiento vs 9 de Julio “B”

San Martín “A” vs Cavul “A”.