Este domingo comienza el campeonato clausura

Finalmente este domingo comenzará a disputarse el campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol denominado “Unnoba 20 años”, con una doble jornada que sostendrán Club Junín ante Los Indios y Cavul de Lincoln con Ciclista Juninense. Detalle:

Programa

Domingo 14

Club Junín

20.00 Mayores - Junín - Los Indios

Club Cavul

18.00 U17 - Cavul - Ciclista

20.00 Mayores - Cavul - Ciclista

Lunes 15

Club 9 de Julio

18.00 U15 - 9 de Julio "A" - Porteño

Club Sarmiento

18.00 U17 - Sarmiento - Argentino

20.00 Mayores - Sarmiento - Argentino

Club Ciclista

18.00 U15 - Ciclista - Cavul

Martes 16

Club Sarmiento

20.00 U19 - Sarmiento - Argentino

Club Porteño

18.00 U17 - Porteño - 9 de Julio

20.00 Mayores - Porteño - 9 de Julio

Club Deportivo

21.00 Mayores - Deportivo - El Linqueño

Club Rivadavia

21.00 Mayores - Rivadavia - San Martín.

La fecha del mini

Este sábado se juega una nueva fecha del campeonato de mini:

Cavul “B” vs Sarmiento

Social vs San Martín “B”

Porteño vs Los Indios “B”

El Linqueño vs Alsina

Ciclista vs Argentino “B”

Los Indios “A” vs Club Junín

Argentino “A” vs 9 de Julio “A”