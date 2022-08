Diego Lorio: “Tengo sensaciones lindas de jugar en Los Indios, donde el apellido tiene historia”

Los Indios también se arma a paso firme para jugar el Prefederal 2022 y ante la baja de Joaquín Iribarne, se movió rápido y contrató los servicios de Diego Lorio. El base habló mano a mano con Democracia y contó sus sensaciones.

El equipo de Mario Andrade mantuvo la base del último campeón y buscará dar pelea, sumando la experiencia en la base. Lorio comentó sus primeros momentos como jugador Canario: “Las sensaciones que tengo de llegar a Los Indios son muy lindas, con muchos recuerdos. Es el club donde empecé a jugar al básquet a los 3 años y el club donde el apellido Lorio tiene una historia. Lo voy a disfrutar, estoy muy contento y agradecido a la dirigencia y cuerpo técnico por esta oportunidad”.

El ex San Martín, viene de jugar en Sportmen de Villa Cañás, donde tuvo un exitoso ciclo: “El balance es muy positivo, fue un club muy importante para mí. Jugamos 5 finales, ganamos 3 seguidas y las otras 2 se nos escaparon. Más allá de lo deportivo, me quedo con los amigos que hice y con el grupo hermoso de trabajo que formamos. A Sportsmen le tengo un cariño muy grande por todo lo vivido y espero que el club siga creciendo en el futuro”.

Volviendo a hablar del Canario, el perímetro aclaró los objetivos: “La idea es que me pueda sumar al grupo que ya viene jugando juntos hace un par de torneos y ayudar desde mi experiencia al equipo. La directiva tiene la idea de hacer crecer al club, jugar torneos provinciales y ojalá podamos hacer un buen torneo pre-federal y el año que viene estar jugando con Los Indios el torneo federal”.

También reconoció las charlas con Andrade: “A Mario lo conozco hace varios años y lo primero que hablamos y me preguntó era si tenía ganas de jugar en el club. Obvio que respondí que sí y a partir de ahí me dijo que Juan Pablo (Pontelli) y Marcelo (Barile) me iban a llamar. En cuanto a lo deportivo no hablamos mucho todavía, pero con el correr de los entrenamientos vamos a tratar de poder hacer lo que nos pida y quiere para el equipo”.

En cuanto al plantel, el hijo del Manso subrayó: “Además de Mario Andrade, con el único que compartí equipo fue con Pablo Martínez. En el equipo está mi primo Leandro y al resto de los chicos los conocía de ir a verlos jugar o haber jugado en contra”, finalizó.

Los grupos

Zona 1

Atenas de La plata

Platense de La Plata

Unión Vecinal de La Plata

Estudiantes de La Plata

Banco Provincia de La Plata

Deportivo San Vicente

Zona 2

Náutico de Zárate

Independiente de Zárate

Colón de Chivilcoy

Quilmes de Mercedes

Costa brava de general Rodríguez

Náutico de San Pedro

Zona 3

Los Indios

9 de julio

Sarmiento

San Martín

Cavul

Argentino de Trenque Lauquen