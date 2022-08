Argentino y Los Indios comienzan la finalísima

Estaba programado para la semana que viene, pero se pusieron de acuerdo para liquidar el pleito lo más rápido posible. Entonces hoy comienza la final del campeonato Apertura “Raúl Germán Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquetbol en la categoría U17.



Con promesa de partidazo, se miden en el estadio Tomás Corrado Los Indios y Argentino en el juego de ida de la serie pactada al mejor de tres partidos ganados.

Dirigen desde las 20 Luciano Maidana, Gonzalo Geada y Franco Daiub. El viernes va el segundo juego e Ciclista Juninense (Argentino está acomodando el estadio para la Liga Nacional) y de ser necesario la semana que viene va el último partido de desempate. Detalle:

Semis

1º Partido

U17 - 9 de Julio 47 (0) - Argentino 62 (1)

U17 - Cavul 81 (0) - Los Indios "A" 91 (1)

2º Partido

U17 - Argentino 65 (2) - 9 de Julio 52 (0)

U17 - Los Indios "A" 91 (2) - Cavul 65 (0)

Finales

Hoy - 1º Partido

Club Los Indios

20 U17 – Los Indios vs Argentino

Viernes 5 - 2º Partido

Club Ciclista

20 U17 – Argentino vs Los Indios

Lunes 8 - 3º Partido

Club Ciclista

20 U17 – Argentino vs Los Indios

La fecha del mini

Este fin de semana se juega una nueva fecha del campeonato local.

Viernes 5 (en Los Indios)

17.30 Premini Argentino “B” vs Los Indios “A”

18.30 Mini Argentino “B” vs Los Indios “A”

Sábado 6

10 Alsina vs Ciclista (mini y premini)

10 San Martín “A” vs Cavul “B” (mini)

10 Los Indios “B” vs El Linqueño (mini)

10.30 Junín vs Argentino “A” (mini y premini)

10.30 Sarmiento vs Social (mini y premini)

10.30 Cavul “A” vs 9 de Julio “B” (mini y premini)

11 Los Indios “A” vs El Linqueño (U13 y mini)

11.15 San Martín “B” vs Porteño (mini y premini)