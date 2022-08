Jeremías Sandrini: “Mi llegada a Argentino se dio en el momento justo”

El base viene de jugar en la Liga Argentina, vistiendo la camiseta de Independiente BBC.

Allí promedió 10.3 en puntos, 48,1% en tiros de dos puntos y 41,1% desde la zona de tres. A su vez, 3.6 rebotes, 1,9 en pérdidas, 1.1 recuperos y en 5.4 asistencias.

El jugador, oriundo de la ciudad de Rosario, también pasó por Estudiantes de Olavarría en la segunda categoría.

Además jugó en la élite del básquet profesional, en el norte del país, defendiendo los colores de La Unión de Formosa.

Ahora tendrá una nueva oportunidad de volver a la máxima categoría, de la mano del plantel profesional del Club Atlético Argentino.

De esta manera, el entrenador Eduardo Japez sigue en marcha con el armado de su plantel. Sandrini se suma a las renovaciones de Juan Cangelosi, Jonatan Slider y Enzo Filippetti, como así también a la incorporación de Favio Vieta Stechina, Joaquín Ríos, Lautaro Mare y la reciente noticia del primer extranjero de la temporada, Marcellus Garrick.

“Tengo sensaciones muy lindas, de poder jugar en un club que siempre se mantuvo en la mejor categoría del país, que es grande por su gente y el fanatismo, que hace explotar “El Fortín de las Morochas”.

Es una alegría para mí, estoy muy ansioso de empezar y que las cosas se den de la mejor manera. Ya plantearemos objetivos y nos meteremos de lleno en eso”.

“De mi paso por Independiente de Santiago del Estero, creo que el balance fue positivo. Si bien no se dio el objetivo que todos teníamos en mente, el equipo respondió a la altura de cada uno de los oponentes. Fuimos el único equipo que llevó a Independiente de Oliva a jugar 5 partidos de playoff. El grupo de trabajo fue excelente, con un buen clima todos los días. Individualmente conseguí los objetivos que me había planteado: crecí como jugador. Lo único que no me gustó fue llegar a los últimos juegos con algunas lesiones y no poder dar el máximo, pero eso se produjo por el desgaste físico y mental que lleva toda una temporada. En fin, muy contento con Independiente y con Santiago del Estero, me trataron muy bien. Estoy muy agradecido”.

“Sobre mi llegada a Argentino, yo siempre creo que lo mejor está por venir. Ahora llegó una buena que es la vuelta a la Liga y sigo sosteniendo que algo mejor va a acontecer. Estoy feliz, mi familia feliz, lo estaba buscando hace unos años. Se dio en el momento justo. Ahora tengo que aprovechar la confianza que me dan desde Junín, entrenarse al máximo para no dejar pasar ninguna oportunidad y estar preparado para una temporada larga e intensa. Tenemos rivales difíciles y buscaremos cumplir el objetivo primordial”.

“Argentino es un club que siempre tiene que estar en la Liga, su gente lo hace lindo. Sé que el equipo tiene que dejar la vida en cada pelota, porque así te lo hacen sentir. Es un club prolijo. Hay que entregarse al máximo y dar lo mejor de cada uno, para que Argentino siga dando que hablar dentro de nuestro básquetbol nacional”.

“Ya he tenido una charla corta, por teléfono por el momento, con Chiche Japez. Sé que cuando llegue a Junín vamos a tener una linda conversación para plantear objetivos y saber bien la filosofía de juego que él pretende. Sé que es una muy buena persona, eso me deja muy tranquilo. Es un entrenador que sabe mucho, tiene su experiencia. Esperemos dar lo mejor, tanto jugadores como cuerpo técnico”

“Mi familia está muy contenta. Siempre me apoyó en todo momento. Es algo que no se negocia. Ahora tengo el plus de estar a dos horas de mi casa, seguramente tenga muchas visitas para acompañarme en todo momento. Sabemos que en Junín se respira básquet, es una ciudad pasional y obviamente eso entusiasma”.

“Queremos que los hinchas de Argentino nos apoyen, como lo hacen siempre con el equipo.

La temporada es muy larga y vamos a estar trabajando entre todos para poder conseguir los resultados que todos queremos.

Paciencia y tranquilidad, que eso es muy importante. Y siempre tenemos que estar con buena energía para contagiarnos entre todos. Después trabajaremos duro para que se sientan identificados con el plantel”.