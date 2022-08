Ganó 9 de Julio y hoy se define todo en Los Indios

Unión de Mar del Plata se quedó ayer sin nafta. Perdió el “juego bonito” de la apertura del torneo y 9 de Julio lo cocinó vuelta y vuelta. Fue 64 a 57. Gran tarea de Vicente Avaca, con un registro de doble doble (17 goles y 14 rebotes) obteniendo +23 de valoración.

Dominé y gané

En segundo turno Quilmes de Mar del Plata le ganó con facilidad a Los Indios por 94-39. Matías Dominé con 28 goles fue la figura excluyente del equipo.

Definición

Hoy se define todo. Para que 9 de Julio y Los Indios tengan chances, tiene que perder en primer turno Unión ante Quilmes. Unión ganando, clasifica.

Si pierde Unión y gana 9 de Julio, entra.

Para que entre Los Indios tiene que perder Unión y el Canario ganarle por 24 a 9 de Julio.

La definición está abierta. Detalle:

Fixture

Jornada I

9 de Julio de Junín 58 vs Quilmes de Mar del Plata 79

Los Indios de Junín 61 vs Unión de Mar del Plata 76

Ayer

Unión MdP 57 vs 9 de Julio 64

Quilmes MdP 94 vs Los Indios 39

Hoy

Club Los Indios

Juego 5 – Hora: 10

Quilmes MdP vs Unión MdP

Juego 6 – Hora: 12.00

Los Indios vs 9 de Julio.