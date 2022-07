Agustín Acuña: “Estoy contento de volver a 9 de Julio, un club que siempre me recibe con los brazos abiertos”

Otro de los clubes que será protagonista del Torneo Prefederal de Básquetbol 2022 es 9 de Julio. El equipo que dirige Gabriel Paolín tendrá como máximo refuerzo a Agustín Acuña, que viene de una muy buena campaña en el Torneo Federal de Básquetbol con Santa Paula de Gálvez.

El interno, que también supo pasar por Sarmiento, San Martín, Ciclista Juninense y Argentino, volverá al Obelisco en buena forma y buscará guiar a su equipo a lo máximo.

En diálogo con Democracia, Acuña nos contó sus sensaciones:

“Me siento bien, vuelvo al 9 por la espina que me quedó del año pasado de solo jugar seis partidos hasta la lesión que tuve en la rodilla. Tenemos un lindo equipo y vamos a dar pelea de local y en la cancha que nos toque jugar. Los objetivos del club y del equipo son terminar siempre lo más arriba posible. Somos un equipo donde la mayoría de los chicos tiene un trabajo y llegan corriendo del laburo para entrenar. Eso está bueno porque se nota el interés y el compromiso en el grupo y para con el club. Buscaremos hacer un equipo fuerte que deje todo a través de ese esfuerzo”.

Este año, el “9” no tendrá a Cattelani en la dirección técnica, pero si a Gabriel Paolín, otro hombre de experiencia en la ciudad.

Los bases seguirán siendo Nahuel Barrozo y Marcos Tercilla, además de asegurarse la continuidad de Federico y Santiago Bornic, claves en el andamiaje del equipo. También Bautista Arrascaete seguirá seis meses más en el club, por lo que formará una gran pareja con Agustín Acuña. Hay negociaciones para que vuelva Juan Orcesi, luego de su paso por El Linqueño.

Por último, el interno le dedicó estas palabras al club: “La verdad estoy contento de poder jugar de nuevo en Junín, contento con el club 9 de Julio que siempre me reciben con los brazos abiertos y hace todo lo posible para que el grupo se sienta cómodo”, finalizó.

Condiciones para participar

Conociendo la cantidad y distribución geográfica de inscriptos se definirá la forma de juego, sin antes mantener una reunión con todas las instituciones que participaran.

Se prevé el inicio de la temporada para la segunda quincena del mes de agosto de 2022.

Inscripción a secretariafbpba@gmail.com - inscripcionesfbpba@gmail.com

Las fechas de disputa de los partidos es en base a los días viernes, pero abarca los que juegan sábado o domingo. En los casos de fechas fijas se puede utilizar viernes o sábado, pero no así los domingos. Los horarios de los días viernes serán a partir de las 21 y los días domingos tendrán de las 20.

Conformación de equipos

Se podrán inscribir hasta 25 jugadores en la plantilla general de la siguiente manera: 10 jugadores mayores 06 jugadores “U23” y 09 juveniles (de 19 años para abajo) cumplidos en el año del Torneo habilitados Reglamentariamente para el Club.

La Planilla de juego se confeccionará como máximo con siete (7) jugadores mayores - dos (2) “U23” y tres (3) menores. Para iniciar el partido los equipos deberán presentar como mínimo nueve jugadores de los cuales dos (2) por lo menos serán “U23” y dos (2) menores, todos ellos preparados para jugar antes del inicio del partido.

En las bancas de los equipos podrán estar sentados los siguientes miembros de equipo: Un (1) Director Técnico - un (1) Asistente Técnico - un (1) Médico o Kinesiólogo y hasta siete (7) jugadores sustitutos. Aquel Director Técnico y Asistente Técnico que veinte (20) minutos antes del comienzo del juego no presente la credencial actualizada (DT Nivel 3 y AT Nivel 2), otorgada por la Escuela Nacional de Entrenadores (Eneba), no podrá cumplir funciones ni permanecer en la banca de sustitutos.