Sarmiento sumó al “Turbo” Vargas

Sarmiento continúa con el apuntalamiento del equipo y quiere pelear bien arriba en el próximo torneo Prefederal, en busca del ascenso. Ya confirmado el entrenador Matías Huarte, el retorno de Aimar Chemile y los pibes del club, ahora sumó a Francisco Vargas.

Más conocido como el “Turbo” (por su nivel de aceleración con la pelota hacia la canasta), nació basquetbolísticamente en el club Los Indios y posteriormente pasó al club Junín, donde acaba de hacer un buen torneo Apertura llegando con un equipo modesto a jugar los play off de reclasificación.

Otro que ya estaría casi seguro es el experimentado Leandro “Pájaro” Bordoy, quien ya tuvo paso exitoso por Sarmiento y jugó en varios clubes de Federal en la provincia de Buenos Aires; y se encuentra con la negociación bastante avanzada con Maximiliano Tamburini, tras anunciar su salida de Ciclista Juninense.

El cuerpo técnico estará conformado por Matías Huarte como entrenador principal, Mariano Bossa, Martín Castelazzi y el profesor Mauro Ilacqua, de paso reciente en la Liga Nacional con Argentino.

También el Verde busca otros jugadores internos para reforzar el equipo. Huarte mantendría una base del último equipo que disputó el Torneo AJB con nombres como Franco Farina, Vincent Taró, Emmanuel Márquez, Francisco Tomassino, Pablo Panetta y Lorenzo Picchi.

Condiciones para participar

Conociendo la cantidad y distribución geográfica de inscriptos se definirá la forma de juego, sin antes mantener una reunión con todas las instituciones que participarán. Se prevé el inicio de la temporada para la segunda quincena del mes de agosto de 2022.

Inscripción a secretariafbpba@gmail.com - inscripcionesfbpba@gmail.com

Las fechas de disputa de los partidos es en base a los días viernes, pero abarca los que juegan sábado o domingo. En los casos de fechas fijas se pueden utilizar viernes o sábado, pero no así los domingos. Los horarios de los días viernes serán a partir de las 21 y los días domingos tendrán de las 20.

Conformacion de equipos

Se podrán inscribir hasta 25 jugadores en la plantilla general de la siguiente manera: 10 jugadores mayores 06 jugadores “U23” y 09 juveniles (de 19 años para abajo) cumplidos en el año del Torneo habilitados Reglamentariamente para el Club.

La Planilla de juego se confeccionará como máximo con siete (7) jugadores mayores - dos (2) “U23” y tres (3) menores. Para iniciar el partido los equipos deberán presentar como mínimo nueve jugadores de los cuales dos (2) por lo menos serán “U23” y dos (2) menores, todos ellos preparados para jugar antes del inicio del partido.

En las bancas de los equipos podrán estar sentados los siguientes miembros de equipo: Un (1) Director Técnico - un (1) Asistente Técnico - un (1) Médico o Kinesiólogo y hasta siete (7) jugadores sustitutos. Aquel Director Técnico y Asistente Técnico que veinte (20) minutos antes del comienzo del juego no presente la credencial actualizada (DT Nivel 3 y AT Nivel 2), otorgada por la Escuela Nacional de Entrenadores (Eneba), no podrá cumplir funciones ni permanecer en la banca de sustitutos.

____________________________________

