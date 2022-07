Maxi Tamburini anunció que deja Ciclista

Ciclista Juninense jugará la temporada de Liga Argentina 2022-2023 y otra renovación que no pudo consumar es la de Maximiliano Tamburini. El “Guante” es el último referente que quedaba en el plantel de la institución de Avenida San Martín y anunció vía redes sociales que no continuaba para la próxima temporada y que ya le había comunicado la decisión al presidente de la institución, Miguel Had.

El escolta jugó profesionalmente desde la temporada 2013-2014, donde fue campeón, hasta la 2016-2017. Luego se fue a préstamo un año a la zona norte de Liga Argentina, en el club Ameghino de Villa María. Posteriormente regresó, ya con Had como presidente, al verdirrojo desde la 2018-2019 hasta la última, que terminó con eliminación en Cuartos de Final ante Zárate Basket 3-2. El escolta terminó con casi 300 partidos en Ciclista Juninense, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del Club y eso no se podrá borrar.

En una comunicación telefónica con Democracia, Tamburini nos contó: “Como toda decisión lleva un proceso analizarla, pero estaba muy seguro. Esta semana voy a tomarme más tiempo para explicar los detalles, pero creo que es lo mejor. Me voy feliz, lleno de satisfacción. Aprovecho este medio para agradecerle a los hinchas, que me mandaron un montón de mensajes y aún hoy no pude responderle a todos. Jugar para ellos fue hermoso. Se cierra una etapa gloriosa para mí, donde logré más cosas de las que soñé”.

Así las cosas, Ciclista deberá buscarle reemplazante, al igual que a Duvanced y Sinconi, que ya confirmaron a Democracia que no renovaban. También buscarán bases porque Britos y Costa habrían manifestado la negativa para quedarse. Boudet y Sesto tendrían todo arreglado en otras instituciones.

El futuro de Tamburini

Los mentideros de la mesa de café estuvieron activos el fin de semana, y marcaban la posibilidad de que Maxi Tamburini se quede en la ciudad para vestir los colores de Sarmiento. El verde está armando un gran proyecto y estaría muy cerca de confirmar oficialmente a Matías Huarte como entrenador, tras su último paso por Liga A en Hispano Americano de Río Gallegos.

Los dirigentes de básquet, encabezados por Carlos Cavallieri y apuntalados por el presidente Fernando Chiófalo, quieren armar un equipo competitivo y según pudo averiguar Democracia, habrían mantenido varias reuniones con el “Guante” la semana pasada. El tirador estaba analizando dos ofertas de Liga Argentina, pero Sarmiento haría el esfuerzo para contar con él y tres regresos más de renombre para intentar ascender al Federal, que sería el máximo objetivo.

Llega Varisco

Ignacio Nicolás Varisco, nacido en Paraná (Entre Ríos) el 27 de agosto de 2001, se suma a Ciclista Juninense, proveniente de Platense. Además jugó en Echagüe de Paraná y Ferro Carril Oeste. Es un ala-pivot de 2.01 de estatura.

