Gian Franco Sinconi: “Decidí esperar otras ofertas y ver cómo se mueve el mercado”

Hoy por hoy, Ciclista tiene cerrado al U23 Matías Acosta, que juega de base y escolta; a los internos Facundo Jerez y Franco Chiabotto; y a los renovados Manuel Lambrisca y Juan Ignacio Larraza. La idea de Miguel Had y el resto de la comisión directiva era mantener todo el equipo, pero por una razón u otra, la mayoría de los jugadores no decidió renovar y por eso tuvo que salir al mercado a buscar jugadores que no hayan vestido la camiseta del verdirrojo con anterioridad.

El base, salvo que se compliquen algunos detalles, será Juan Martín Bello. Si bien llamaron a Palacios o Britos, económicamente el club no pudo llegar a los números esperados y Bello llegaría proveniente de Rocamora, buscando un salto de calidad en su carrera. Las llegadas de Jerez y Chiabotto se debe ante las negativas de Boudet y Sinconi, que prefirieron esperar otras propuestas. En cuanto al perímetro, continúa Manuel Lambrisca, el hombre de confianza de Jaule, ya que lo tuvo en Petrolero, Del Progreso y también Ciclista. El verdirrojo hizo el esfuerzo y se quedó.

En el perímetro siguen faltando jugadores porque Maxi Tamburini habría decidido no continuar, al igual que Matías Sesto. Daniel Jaule está evaluando traer un extranjero en ese lugar.

Por último, Ciclista deberá decidir el reemplazante de Valentín Feulliade, quien se fue a San Martín. Suenan algunos nombres como Facundo Rizzo, de último paso por Gimnasia LP, o Ernesto Skidelsky, que viene de jugar en Quilmes de Mar Del Plata. Más opciones en el perímetro son Rodrigo Haag o Ezequiel Dupuy, pero más complicado desde la parte económica.

La palabra de Sinconi

Gian Franco Sinconi Bonetto es otra de las renovaciones frustradas. El verdirrojo quería contar con él, pero el interno le contó a Democracia cómo se dio su situación: “Con el tema de mi renovación en el club decidí esperar, después de analizar la temporada que pasó y como puede venir la próxima campaña, con mi representante decidimos que es mejor esperar un poco a que el mercado empiece a moverse. Nunca fui tampoco de apresurarme a cerrar, así que estoy tranquilo. Ciclista ya está en el armado del plantel y yo sigo esperando, con tranquilidad”. El pivot terminó jugando muy bien y fue fundamental en varios partidos.

Siguiendo con el tema de su posible renovación, comentó: “En lo personal no hemos hablado ni con el presidente ni con el entrenador, pero sí desde el club han hablado con mi representante para saber mi situación y la posibilidad de renovar, y les comunicamos sobre esa decisión de esperar”. Últimamente Sinconi fue a jugar a Bolivia por tres meses y nos cuenta cómo va su experiencia: “La verdad que estoy muy contento por cómo me está yendo acá en Bolivia, es una liga que me obliga a tomar protagonismo, el técnico y mis compañeros confían mucho en mí y por ahora venimos cumpliendo las expectativas, hoy estamos segundos en la tabla a un partido del primero. Estamos todos contentos”.

Por último, el ex Atenas de Patagones, explicó lo que sintió la última campaña en el verdirrojo: “El balance es re contra positivo en Ciclista, pero con un poquito de bronca por cómo se dio el final, la verdad que fuimos un equipo que dejó todo para dejar bien representado a Ciclista. Toda la serie de playoffs le jugamos de igual a igual al sub campeón de la liga Argentina y hasta estuvimos muy cerca de ganarles, que era lo justo”, finalizó.

