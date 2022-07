Los Spurs tienen una nueva camiseta retro

San Antonio Spurs presentó su nueva camiseta retro, en una conferencia que se realizó para mostrar la indumentaria y en la cual estuvo presente el mítico George Gervin, uno de los máximos referentes de la historia entre 1973 y 1985.

El motivo del lanzamiento de esta nueva camiseta es la conmemoración del 50° aniversario de esta franquicia de básquetbol estadounidense. Si bien el equipo fue fundado en 1967, primero la franquicia se ubicó en Dallas y llevó el nombre de Texas Chaparrals. Fue en 1973 cuando se mudaron a San Antonio y desde allí llevan el nombre con el que conocemos al equipo actualmente.

Los San Antonio Spurs presentaron sus uniformes Nike NBA Classic Edition 2022-23 que rinden homenaje al histórico legado de 50 años del equipo y los usarán para partidos específicos durante la temporada 2022-23 y estará a la venta recién en septiembre de este año.

La camiseta es de color negro, con letras blancas. El logo de la marca se encuentra en la parte superior y también cuenta con la marca del socio de parches de New Jersey, Self Financial. Los números del jugador están cosidos en la parte delantera y trasera de la camiseta en una fuente universitaria clásica con el logotipo de la NBA en tono sepia adornado en el centro de la espalda de la camiseta.