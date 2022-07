Valentín Feuillade: “Me voy de Ciclista muy agradecido con todos”

Valentín Feuillade se va por primera vez de Ciclista Juninense y habló de esta situación con Democracia.

El base se incorpora a San Martín de Junín para disputar el torneo Prefederal, de la mano de Marcelo Alsina.

“Mi balance en Ciclista Juninense lo considero muy positivo. Traté de aprovechar al máximo los minutos que estuve en cancha. Y ni hablar de los entrenamientos, me sirvió mucho en lo personal, ya que éramos un equipo competitivo entre nosotros. Todos los días trabajábamos para hacer mejor al de al lado. Soy un agradecido con mis compañeros”.

“Venia pensando mucho en la posibilidad de irme del club Ciclista, para ir sumando más minutos y continuidad. Se presentó la chance de ir a San Martín para jugar el torneo Prefederal y creo que es una gran opción que tengo que aprovechar. Se armó un lindo equipo, me motivó y estoy entusiasmado”.

“La verdad no hay palabras para agradecer a los hinchas de Ciclista. Me hicieron sentir cómodo en todo momento, y eso es lo más valioso que me llevo de la temporada pasada. Realmente se sintió mucho el apoyo y me saco el sombrero con la gente. Cada vez que me tocaba entrar a mí o a otros chicos de las formativas la popular, se encendía. Quedó demostrado que tenemos la mejor hinchada de Argentina. Un gracias les queda chico”.

“En lo grupal, de lo vivido en Ciclista, podría decir un millón de cosas. Ojalá pueda volver a tener un grupo así de unido y consolidado. Hacíamos chistes todo el tiempo. El día a día se hizo muy llevadero y creo que por esa razón el equipo estaba en la misma sintonía”.

“Tengo los mejores recuerdos con las formativas, en el club y del club. Haría una mención especial en u15 y en u17 ya que fuimos una camada muy competitiva. Nos sacamos la espina de poder jugar a nivel nacional y había muy buena química. Recuerdo que nos divertíamos mucho dentro y fuera de la cancha. Los padres también se llevaban muy bien. Fue muy lindo”.

“Me voy lleno de aprendizaje y de información. Me sirvió mucho el competir con mis compañeros en el día a día, de tener la experiencia de haber jugado.

Las últimas temporadas estaban de bases Alejo Britos, Valentín Costa, que siempre me daban confianza, y aprendí de ellos. Cumplí el sueño de jugar profesionalmente con mi querido club, estoy súper agradecido a todos”.

“Con respecto a mi llegada a San Martín, ya tuve una experiencia con Marcelo Alsina en las divisiones inferiores de Ciclista, tengo buena relación con él. El hecho de que me haya llamado me sedujo aún más para tomar la decisión de irme, porque le tengo confianza. Me gusta el carácter y lo buen entrenador que es”.

“Como todos, en San Martín queremos lo mejor para el equipo y competir de igual a igual con cualquiera.

Con el tiempo nos daremos cuenta para que estamos, pero siempre pensando en lo máximo. Vamos a trabajar mucho en el día a día, ya estuve hablando con el cuerpo técnico y me voy a ir interiorizando con mis nuevos compañeros de cómo es la idea de juego. Espero aportar muchas cosas”.

“Mi familia está siempre ahí para el apoyo de cada decisión, quieren lo mejor para mí y para mi futuro. Si bien claramente la decisión final es mía, me gusta hablar con mi familia y cercanos. Mi papá, mi mamá y mis hermanos, han visto todos los partidos míos desde chico, como yo también acompañé a mis hermanos, así que no será la excepción”.

“Todos los consejos en Ciclista, para bien o para mal, sirven. Por eso trato de escuchar a mis compañeros. Tuve al lado gente de experiencia, Maxi Tamburini también desde chiquito en Ciclista, con un montón de Ligas encima, Matías Sesto con muchísima experiencia en la categoría, dos años con Christian Boudet que me trató realmente muy bien, son amigos que quedan y te aconsejan para ser mejor.

Esta temporada que pasó, tenía mucho trato con todos los mayores, como también Manu Lambrisca y creo que de cada uno me llevo algo. Estoy muy agradecido a ellos”.

“Fue una gran serie con Zárate. No se decir qué faltó, ya que el equipo jugó muy bien en la serie, pero creo que se definió en cuanto a los detalles. Ellos tenían jugadores de jerarquía, gastaron mucha plata y nosotros los llevamos al límite. Estoy orgulloso de la temporada pasada”.

Así las cosas, Ciclista deberá ir reemplazando jugadores, en este caso Valentín Feuillade, un producto del club que busca más protagonismo fuera de la entidad del Coliseo del Boulevard.