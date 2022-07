Luca Vildoza fue cortado en los Milwaukee Bucks

El basquetbolista argentino Luca Vildoza fue cortado por Milwaukee Bucks y no tendría previsto jugar para la franquicia del Este la corriente Liga del Verano (Summer League) de la NBA, a pesar de haber sido anunciado en la nómina.

El equipo campeón de la temporada 2021 dejó en libertad de acción al base marplatense, de 26 años, que jugó siete partidos durante los últimos play offs de la campaña 2021-2022, con 0,7 puntos de promedio en 2,4 minutos.

El contrato del integrante del seleccionado argentino no estaba garantizado para la temporada 2022-2023 y existía la posibilidad de que los Bucks resolvieran discontinuarlo, algo que –finalmente- sucederá, al igual que con el armador Rayjon Tucker, quien también cortado.

Vildoza vivirá una situación muy parecida a la que experimentó cuando estaba dos temporadas atrás en los New York Knicks, franquicia para la que no pudo debutar en la fase regular y en la que apenas jugó unos minutos en una Liga de Verano. Más allá del corte, la opción de que el exjugador de Quilmes de Mar del Plata esté presente en la Summer League de Las Vegas asoma potable, porque no se necesita ningún contrato para formar parte del plantel que participa en ese mini certamen.

Los Bucks iniciarán la competencia preliminar mañana, enfrentando a Brooklyn Nets en la ciudad de Las Vegas.