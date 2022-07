Duvanced descartó seguir en Ciclista: “Está en mi cabeza avanzar de categoría”

Ciclista Juninense no quiere apurarse en el armado del plantel para la Liga Argentina 2022-2023. Si bien no es oficial, Daniel Jaule ya tiene arreglado su contrato para continuar este año y será el entrenador jefe. Por su parte, tal cual adelantó Democracia, Matías Acosta, un base U23, ya estaría en el radar y habría tenido una conversación telefónica muy positiva con el DT juninense. Valentín Duvanced, de gran rendimiento en la última temporada, charló con Democracia y habló de lo que pretende para el futuro: “Siempre está en cada jugador del ascenso las ganas de jugar Liga Nacional A, y yo no soy la excepción. No sé si será esta temporada o las siguientes, pero siempre está en mi cabeza avanzar de categoría”.

El bahiense está muy contento con su paso por el verdirrojo: “Fue un lindo año, el balance en lo grupal e individual fue positivo, en lo personal pude lograr tener muchos minutos y protagonismo que es lo que pretendía cuando llegué”.

Si bien quiere jugar en la máxima categoría, el ex La Rioja Basket, no sabe a ciencia cierta que le deparará el destino: “Todavía no tengo bien en claro lo que es de mi futuro, tuve algunas ofertas, pero quiero esperar un poco más y no tomar decisiones apresuradas. Con respecto a Ciclista, tuve la oferta de renovación como todo el plantel, pero después no tuve contacto desde que me fui de Junín”.

Miguel Had, presidente de la institución, quiere buscar un interno nacional siempre sabiendo lo difícil que está el mercado por la situación del dólar en el país y siempre cuidando al máximo la economía del club. La idea del verdirrojo, como viene sucediendo los últimos años, es no gastar más de lo que tiene.

Liga confirmada

En el día de ayer se llevó adelante una nueva Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Clubes (AdC) de la Liga Nacional donde los representantes de la competición y el Departamento de Competencias avalaron el formato de juego y las fechas que tendrá la próxima temporada. De dicha reunión, que se llevó delante de manera virtual, participaron los clubes Argentino de Junín, Atenas de Córdoba, Boca Juniors, Ferro Carril Oeste, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Instituto de Córdoba, Obras Sanitarias, Olímpico de La Banda, Peñarol de Mar del Plata, Platense, Quimsa de Santiago del Estero, Riachuelo de La Rioja y Unión de Santa Fe.

En este orden, se aprobó que la temporada 2022/23 de la Liga Nacional iniciará el 5 de octubre, con un total de 38 partidos de fase regular. La primera rueda se jugará hasta finales de diciembre (19 partidos por equipo), ingresando al receso por las fiestas navideñas a partir del 23 de diciembre. Los 4 mejores equipos de dicha primera etapa jugarán la Copa Súper 20 de la Liga, que tendrá lugar del 6 al 8 de enero y tras el receso. Luego, hasta fines de marzo, se desarrollará la segunda vuelta para completar los 38 juegos (con los restantes 19 encuentros). Está pautado finalizar esta serie regular el 31 de marzo.

Cabe recordar que para la confección del calendario se tuvieron en cuenta diferentes eventos deportivos fuera de la competencia en sí de la Liga, como lo son las Ventanas FIBA de noviembre y febrero, la Basketball Champions League, la Liga Sudamericana y el Mundial FIBA 2023.

