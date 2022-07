Perdió la selección U17

La selección U17 sufrió hoy domingo su primer traspié en el campeonato Mundial de Málaga (España). Perdió feo con Polonia por 71 a 48, mostrando claramente una desaprensión importante a la defensa.

Claramente algunos jugadores no le levantan ni la mano a los tiradores oponentes.

Acá hay tres cuestiones bien claras.

1) No se lo enseñaron (si es así no pueden estar en la selección).

2) El técnico no se los dijo (si es así es un asno, no puede dirigir).

3) El técnico se los dijo y los jugadores no le hacen caso (si es así, no puede dirigir ni el tren fantasma), amén del tiempo muerto que Leonardo Gutiérrez le pidió a su colega para que cierre el primer tiempo (directamente, como entrenador, no entiende el juego).

Mañana martes a las 8 el combinado nacional enfrenta a Australia, que aplasto a Egypto por 91 46.