Se jugó la undécima fecha del torneo local

Este fin de semana se disputó la undécima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Los partidos se llevaron a cabo en Junín, Chacabuco y la vecina localidad de Lincoln. Detalle:

Resultados



Mini

Club Junín vs Argentino “B” G

Social vs 9 de Julio “B” G

El Linqueño vs San Martín “A” G

Ciclista G vs Sarmiento

Los Indios “A” G vs San Martín “B”

Argentino “A” G vs Los Indios “B”

Porteño vs Cavul “A” G

U 13

Porteño 53 vs Cavul “A” 45

El Linqueño 47 vs San Martín “A” 57.





Escucha los podcasts de Junin.net en Spotify