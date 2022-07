Mauro Araujo: “No le cierro la puerta a nada, la vida te lleva por distintos lugares”

“Mis inicios fueron en Los Indios, a los 4 años. Mi mamá me mandó ahí porque estaba Raúl Scaglione, que es muy amigo de la familia. Desde que empecé nunca más pude dejar el básquetbol. Los indios me dio todo, como persona y como jugador. Es más, hasta el día de hoy seguimos teniendo una peña con mis compañeros de toda la vida”.

“El mejor DT que tuve en inferiores claramente y como digo siempre, fue Daniel Pontelli. Estuvimos juntos desde los 12 hasta los 17 años que me fuí del club”.

“En el Torneo Federal llego primero a San Martín a mitad de temporada, por la lesión del Negro Godoy, en busca de minutos en un equipo profesional. Yo venía de estar como juvenil en el plantel de Liga de Argentino, y pasar a jugar 30 minutos en torneo federal fue un cambio muy grande, pero era lo que quería, desarrollarme a través del juego y de equivocarme en la cancha.

Los años que siguieron en San Martín y después en Sarmiento fueron de mucho crecimiento y aprendizaje. Siempre fui en busca de seguir creciendo en lo profesional y en lo deportivo”.

“Ciclista significó un gran paso en mi carrera. Si bien todavía era chico, fue el paso a jugar el TNA, con minutos y protagonismo. La verdad es que fueron 2 años muy buenos en lo deportivo, que no pudimos terminar de concretar en los play off. Éramos un equipo muy joven que a los 2 años llegamos a estar punteros a mitad de torneo, pero la edad al final de la temporada nos jugó en contra. Fue lindo, me quedo con eso, con los momentos que llegábamos a estar punteros y nos manteníamos en esa posición y como lo vivíamos con mis compañeros”.

“No me costó a Tiro Federal de Morteros. Es más, creo que fue uno de los mejores lugares donde la pasé a nivel grupal. Es cierto que lo distinto es que encontré jugadores un poco más consagrados en la categoría. Desde luego que en lo deportivo logré un gran aprendizaje que al día de hoy me sirve mucho en mi carrera”.

“Llegó Rocamora y hay mucho para contar de ese paso, es hasta gracioso. Después de Morteros paso a ser ficha mayor, y eso siempre es una prueba muy grande en la carrera del jugador. La verdad es que cambia la perspectiva. Llego al club como última opción para seguir jugando en la categoría.

Quedé sorprendido, en ese primer año junto con mis compañeros hicimos un trabajo increíble en la primera mitad del año, clasificamos al super 4, algo histórico para el club, luego unos tremendos play off contra Del Progreso, haciendo una gran serie con un Platense, que luego se coronaria campeón.

Llegó el momento de tomar decisiones y, el segundo año, decido quedarme ahí. Y hasta rechazando otras ofertas, ya que era un lugar donde me sentía muy cómodo, la ciudad me gustaba, el club también y la gente me hacía sentir su cariño.

Me salió bien. Para mi ese año fue muy importante, me terminó de afianzar como un jugador profesional y por sobre todo me dio la posibilidad de dar el siguiente salto”.

“Mi siguiente paso: Argentino. Me reencuentro con Mati Huarte que siempre tuvimos una buena relación, ese año y medio en San Martín como juvenil fue muy bueno. Ahí llegamos a finales provinciales con el equipo. Entonces volver a Argentino ese año con Mati fue como cumplir un objetivo. La realidad de todo lo que quiere, jugar la liga, y segundo poder llegar después de tantos años, haciendo un camino duro y largo por todas las categorías.

El segundo año, yo me entero de la llegada con Juan (Varas) casi con él, porque justo Rocamora vino a jugar con Ciclista en la burbuja y yo pasé por la tarde a saludar al equipo y me contó que tenía reunión con los dirigentes, claramente me puse muy contento por él, porque al igual que los jugadores, el objetivo de todo entrenador es poder dirigir la Liga. Así que obviamente sabía que iba a tener otra chance de jugar con él, y bueno se terminó dando”.

“Es temprano, la verdad todavía no estoy pensando en donde voy a jugar, el mercado recién esta semana empezó a moverse así que estoy tranquilo. Nunca le cierro las puertas a nadie, nunca sabes dónde te puede llevar la vida”.

“En mi carrera profesional si tengo que elegir el técnico con que más cómodo me sentí, fue claramente Juan Varas. Fue lindo compartir en ese equipo de Rocamora tenía muchas libertades y responsabilidades y me sentía muy cómodo”.

“En un futuro hay varios clubes de la Liga donde me gustaría jugar. En nuestro país, hay plazas que son muy lindas e importantes. La realidad es que, si me la tengo que jugar y soñar un poco en grande me gustaría Córdoba o Corrientes. Y me gustaría conocer alguna liga del exterior”.

“Me gusta nuestro básquet. Sigo todo y Junín siempre tiene un lugar importante en la provincia. Veo bastante sobre todo a Los Indios, 9 de julio y Sarmiento, donde tengo varios amigos. Puedo decir que me gusta, voy a la cancha seguido”.