Variada actividad en los play off de las divisiones formativas

Porteño de Chacabuco conservó el puesto 7 y enfrentará a Los Indios en cuartos de U17. Además hoy definen el puesto 8 Los Indios “B” y San Martín. Los otros play off de cuartos confirmados son: Argentino “B” vs Ciclista Juninense y El Linqueño vs San Martín.

En el inicio de cuartos de U15 ganaron los visitantes. 9 de Julio superó a Argentino “A” 94-43 y El Linqueño superó a Ciclista 84 a 36.

Cuartos U15

Anoche - 1º Partido

U15 – Argentino “A” 43 (0) - 9 de Julio 94 (1)

U15 - Ciclista 36 (0) - El Linqueño 74 (1)

Hoy - 1er partido

Club Porteño

19.30 Hs. U15 - Porteño (6º) - Argentino "B" (3º)

Club San Martín

19.30 Hs. San Martín (5º) - Los Indios "A" (4º)

Lunes 27 - 2º Partido

Club 9 de Julio

20 U15 - 9 de Julio – Argentino “A” (8º)

Club El Linqueño

20 U15 - El Linqueño (2º) – Ciclista (7º)

Club Argentino

20 U15 - Argentino (3º) - Porteño (6º)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "A"(4º) - San Martín (5º)

Martes 28 - 3º Partido

Club 9 de Julio

20 U15 - 9 de Julio (1º) – Argentino “A” (8º)

Club El Linqueño

20 U15 - El Linqueño (2º) – Ciclista (7º)

Club Argentino

20 U15 - Argentino "B" (3º) - Porteño (6º)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "A" (4º) - San Martín (5º)

Play in "U17" – (a un solo juego)

Anoche

U17 - Porteño 76 - Los Indios "B" 44

U17 - San Martín 101 - Sarmiento 32

Hoy

20 U17 – Los Indios - San Martín

Cuartos U17

Martes 12 - Primer Partido

Club Porteño/Los Indios/San Martín/Sarmiento

20 U15 - Per. (7º/8º) / Gan. (9º/10º) - Argentino (1º)

Club Porteño/Los Indios

20 U17 - Porteño (7º) - Los Indios "A" (2º)

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista (6º) - Cavul (3º)

Club El Linqueño

20 U17 - El Linqueño (5º) - 9 de Julio (4º)

Miércoles 13 - 2º Partido

Club Argentino

20 U17 - Argentino (1º) - Perd. 7º/8º) Gan. (9º/10º)

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios (2º) - Porteño (7º)

Club Cavul

20 U17 - Cavul (3º) - Ciclista (6º)

Club 9 de Julio

20 U17 - 9 de Julio (4º) - El Linqueño (5º)