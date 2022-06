Comenzaron los play in de categoría U15

Anoche comenzaron los play in de la categoría U15 del torneo apertura “Raúl Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquet.

Ciclista Juninense conservó el puesto número 7 al derrotar como local a Argentino por 64-39 en el Coliseo del Boulevard. Además Cavul se llevó una valiosa victoria del estadio Tomás Corrado por 68-58 sobre Los Indios “B”, a quien dejó fuera de camino. Por lo tanto esta noche, a las 20, Argentino recibe la visita de Cavul para definir el puesto número ocho y completar la grilla para los cuartos. Además hoy también arrancan los U19 con los cuartos de final. A las 20 San Martín es local ante 9 de Julio en el Bastión de Belgrano.

Cruces confirmados de U15

Con estos resultados de anoche los play off confirmados de cuartos de final de la categoría son: Argentino “B” vs Ciclista Juninense, Los Indios vs Porteño de Chacabuco y El Linqueño vs San Martín.

Play in "U15" (a un solo juego)

Anoche

U15 - Ciclista 64 - Argentino "A" 39

U15 - Los Indios "B" 58 - Cavul 68

Hoy

Club Argentino

20 U15 – Argentino “A” vs. Cavul

Play in "U17" (a un solo juego)

Jueves 23

Club Porteño

20 U17 - Porteño (7º) - Los Indios "B" (8º)

Club San Martín

20 U17 - San Martín (9º) - Sarmiento (10º)

Viernes 24

Perdedor Juego 7º/8º

20 U17 - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º

Play in - "Mayores" (a un solo juego)

Domingo 26

Club Junín

20 Mayores - Junín (7º) - Rivadavia (8º)

Club Sarmiento

20 Mayores - Sarmiento (9º) - Ciclista (10º)

Martes 28

Perdedor juego 7º/8º

21 Mayores - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º

Cuartos "U19" (al mejor de 3)

Hoy - Primer partido

Club San Martín

20 U19 - San Martín (6º) - 9 de Julio (3º)

Club Sarmiento

20 U19 - Sarmiento (7º) - El Linqueño (2º)

Jueves 23 - Primer Partido

Club Ciclista

21.30 U19 - Ciclista (5º) - Los Indios (4º)

Sábado 25 - Segundo Partido

Club El Linqueño

19 U19 - El Linqueño (2º) - Sarmiento (7º)

Club 9 de Julio

19 U19 - 9 de Julio (3º) - San Martín (6º)

Club Los Indios

19 U19 - Los Indios - (4º) Ciclista (5º)

Miércoles 29 - Tercer Partido

Club El Linqueño

20 U19 - El Linqueño (2º) - Sarmiento (7º)

Club 9 de Julio

20 U19 - 9 de Julio (3º) - San Martín (6º)

Club Los Indios

20 U19 - Los Indios (4º) - Ciclista (5º)

Cuartos "Mayores" (al mejor de 3)

Jueves 30

Club Junín / Sarmiento / Ciclista

21 Mayores - Per. (7º/8º) / Gan. (9º/10º) (8º) - Los Indios (1º)

Club Junín

21 Mayores - Gan. Junín/Rivadavia (7º) - Cavul (2º)

Club Argentino

21 Mayores - Argentino (6º) - 9 de Julio (3º)

Club Deportivo

21 - Deportivo (5º) - San Martín (4º)

Viernes 1/7

Club Los Indios

21 Mayores - Los Indios (1º) - Perd. (7º/8º) Gan. (9º/10º) (8º)

Club Cavul

21 Mayores - Cavul (2º) - Gan. Junín/Rivadavia (7º)

Club 9 de Julio

21 Mayores - 9 de Julio (3º) - Argentino (6º)

Club San Martín

21 Mayores - San Martín (4º) - Deportivo (5º)

Domingo 3

Club Los Indios

20 Mayores - Los Indios (1º) - Perd. (7º/8º) Gan. (8º)

Club Cavul

20 Mayores - Cavul (2º) - Gan. Junín/Rivadavia (7º)

Club 9 de Julio

20 Mayores - 9 de Julio (3º) - Argentino (6º)

Club San Martín

20 Mayores - San Martín (4º) - Deportivo (5º)

Cuartos U15

Jueves 23 - 1º Partido

Argentino/Cavul

19.30 U15 – Argentino/Cavul - 9 de Julio (1º)

Club Ciclista

19.30 Hs. U15 - Ciclista (7º) - El Linqueño (2º)

Viernes 24 1er partido

Club Porteño

19.30 Hs. U15 - Porteño (6º) - Argentino "B" (3º)

Club San Martin

19.30 Hs. San Martin (5º) - Los Indios "A" (4º)

Lunes 27 - 2º Partido

Club 9 de Julio

20 U15 - 9 De Julio - Perd. (7º/8º) / Gan. (9º/10ª)

Club El Linqueño

20 U15 - El Linqueño (2º) - Ciclista/Argentino (7º)

Club Argentino

20 U15 - Argentino (3º) - Porteño (6º)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "A"(4º) - San Martín (5º)

Martes 28 - 3º Partido

Club 9 de Julio

20 U15 - 9 de Julio (1º) - Perd. (7ª/8º) / Gan. (9º/10ª)

Club El Linqueño

20 U15 - El Linqueño (2º) - Ciclista/Argentino (7º)

Club Argentino

20 U15 - Argentino "B" (3º) - Porteño (6º)

Club Los Indios

20 U15 - Los Indios "A" (4º) - San Martin (5º)

Cuartos U17

Martes 12 - Primer Partido

Club Porteño/Los Indios/San Martin/Sarmiento

20 U15 - Per. (7º/8º) / Gan. (9º/10º) - Argentino (1º)

Club Porteño/Los Indios

20 U17 - Porteño/Los Indios "B" (7º) - Los Indios "A" (2º)

Club Ciclista

20 U17 - Ciclista (6º) - Cavul (3º)

Club El Linqueño

20 U17 - El Linqueño (5º) - 9 De Julio (4º)

Miércoles 13 - 2º Partido

Club Argentino

20 U17 - Argentino (1º) - Perd. 7º/8º) Gan. (9º/10º)

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios (2º) - Porteño(Los Indios "B" (7º)

Club Cavul

20 U17 - Cavul (3º) - Ciclista (6º)

Club 9 de Julio

20 U17 - 9 De Julio (4º) - El Linqueño (5º)

Viernes 15 - 3º Partido

Club Argentino

20 U17 - Argentino (1º) - Perd. (7º/8º) Gan. (9º/10º)

Club Los Indios

20 U17 - Los Indios (2º) - Porteño/Los Indios "B" (7º)

Club Cavul

20 U17 - Cavul (3º) - Ciclista (6º)

Club 9 de Julio

20 U17 - 9 de Julio (4º) - El Linqueño (5º)

Goleadores

Guido Pinelli (CCJ) (248)

Uriel Bruzzese (DB) (243)

Lautaro Padilla (UC) (232)

Santiago Bornic (9J) (222)

Martín Sekul (CAVUL) (221)

Juan I. Vincenti (RJ) (186)

Tomás García (CAP) (185)

Ezequiel Urbieta (CAVUL) (178)

Santiago Giraudo (SM) (177)

Lucas Lombardi (SM) (166)

Nicolás Pastorino (CAVUL) (164)

Tomás Palomero (CLI) (161)

Juan Eder (CAVUL) (156)

Facundo Meehan (CAA) (152)

Franco Farina (CAS) (152)

Leandro Maggi (DB) (148)

Pablo Martínez (CLI) (147)

Nicolás Payero (CLI) (143)

Sebastián Bongiorni (SM) (138)

Patricio Couffignal (UC) (138)

Valentín Feuillade (CCJ) (138)

Santiago Mechedze (RJ) (137)

Agustín Cavallín (CAA) (127)

Ciclista, sin apuro, busca la continuidad de jaule

Miguel Had, presidente de la institución verdirroja no se apura en armar la estructura de la temporada 2022-2023. Eso sí, busca la renovación de Daniel Jaule y todo su cuerpo técnico. Ciclista termino jugando un buen basquetbol; quedando afuera en quinto juego ante el campeón del Sur, Zarate Basket. Jaule quiere seguir en la entidad de la Avenida San Martin y el verdirrojo quiere contar con el por lo que las negociaciones pueden llegar a buen puerto. Se puede llegar a complicar si el entrenador recibe una oferta superadora. Pero por ahora está todo dado para que siga al frente de Ciclista Juninense.