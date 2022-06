La semana próxima comienzan los play in

Tras haberse cerrado la fase regular del campeonato apertura “Raúl Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquet, se dispuso que la semana próxima se de inicio a los play in. Primero comenzará a jugar la categoría U17 y posteriormente será el turno de la primera división.

Cruces confirmados de mayores

Los play off de cuartos de final que están confirmados son 9 de Julio vs Argentino de Junín y San Martín vs Deportivo Baigorrita. Esto se juega con el sistema viejo de la Federación, play off 1-2. Es decir el primero en Argentino y Baigorrita, los dos restantes en 9 de Julio y San Martín.

Anoche

U15 - Porteño 56 - Argentino "A" 48

Play in - "Mayores" – (a un solo juego)

Domingo 26

Club Junín

20 Mayores - Junín (7º) - Rivadavia (8º)

Club Sarmiento

20 Mayores - Sarmiento (9º) - Ciclista (10º)

Martes 28

Perdedor juego 7º/8º

21 Mayores - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º

Play in "U17" – (a un solo juego)

Jueves 23

Club Porteño

20 U17 - Porteño (7º) - Los Indios "B" (8º)

Club San Martín

20 U17 - San Martín (9º) - Sarmiento (10º)

Viernes 24

Perdedor Juego 7º/8º

20 U17 - Perdedor 7º/8º - Ganador 9º/10º

Cuartos "U19" (al mejor de 3)

Miércoles 6 de julio - 1º Partido

Club Sarmiento

20 U19 - Sarmiento (7º) - El Linqueño (2º)

Club San Martín

20 U19 - San Martín (6º) - 9 de Julio (3º)

Club Ciclista

20 U19 - Ciclista (5º) - Los Indios (4º)

Jueves 7 - 2º Partido

Club El Linqueño

20 U19 - El Linqueño (2º) - Sarmiento (7º)

Club 9 de Julio

20 U19 - 9 de Julio (3º) - San Martín (6º)

Club Los Indios

20 U19 - Los Indios (4º) - Ciclista (5º)

Viernes 8 - 3º Partido

Club El Linqueño

20 U19 - El Linqueño (2º) - Sarmiento (7º)

Club 9 de Julio

20 U19 - 9 de Julio (3º) - San Martín (6º)

Club Los Indios

20 U19 - Los Indios (4º) - Ciclista (5º)

Goleadores