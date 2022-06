Anoche ganaron Ciclista Juninense y Porteño

Anoche finalizó la fase regular de primera división, por el campeonato apertura “Raúl Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquet. Porteño derrotó en Chacabuco a El Linqueño por 67 a 54. En nuestra ciudad Ciclista Juninense le ganó como local ante Argentino por 65 a 63.

Play in

Club Junín recibirá a Rivadavia en el play in que define el puesto 7. El perdedor jugará contra el ganador de Sarmiento y Ciclista Juninense para definir el puesto 8. Los partidos, en principio, se juegan el 23 del corriente en cancha de Club Junín y Sarmiento. Es un solo juego.

Cruces confirmados

Los play off de cuartos de final que están confirmados son 9 de Julio vs Argentino de Junín y San Martín vs Deportivo Baigorrita.

Anoche

U17 – Porteño 74 - El Linqueño 79

U15 - Ciclista 51 - Argentino "B" 64

Mayores - Ciclista 65 – Argentino 63

Mayores - Porteño 67 - El Linqueño 54

Hoy

Club Porteño

20 U15 - Porteño - Argentino "A".