Se disputó este fin de semana la octava fecha del campeonato oficial del básquet femenino de la Asociación Juninense de Básquetbol, denominado "Unnoba 20 años". Este fin de semana no se juega por celebrarse el día del padre. Detalle:

Resultados

Mini

San Martín P vs At 9 julio G

Los Indios G vs At 9 julio P

Arg J G vs Moreno P

Porteño G vs CAVUL P

U 15

Arg.J 52 vs Moreno 16

Porteño 28 vs El linqueño 42

U 18

Arg.J 44 vs Moreno 49