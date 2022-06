Se cierra la fase regular del torneo apertura

Esta noche quedará clausurada la fase regular de primera división por el campeonato apertura “Raúl Chuny Merlo” de la Asociación Juninense de Básquet. En una jornada que no define nada, Porteño recibirá en Chacabuco a El Linqueño. En nuestra ciudad Ciclista Juninense será local ante Argentino.

Play in

El que define posiciones es Ciclista Juninense, que puede dejar arriba o abajo a Rivadavia y Club Junín, quienes no podrán evitar esquivarse y juegan en la misma cancha (Ataliva Roca). Ciclista Juninense -en cualquier caso- deberá ir a Arias y Necochea para definir en un solo juego con Sarmiento el pase a los cuartos de final. Detalle:

Cruces confirmados

Los play off de cuartos de final que están confirmados son 9 de Julio vs Argentino de Junín y San Martín vs Deportivo Baigorrita. El drama de Baigorrita fue haber perdido como local contra San Martín. La victoria le aseguraba el segundo puesto y el pase a semis lo hubiese tenido casi sobre la palma de la mano.

Anoche

U15 – Cavul 62 – Porteño 68

U19 - El Linqueño 93 – Sarmiento 60

Hoy

Club Porteño

19.30 U17 - Porteño - El Linqueño

21.15 Mayores - Porteño - El Linqueño

Club Ciclista

19 U15 - Ciclista - Argentino "B"

21.15 Mayores - Ciclista - Argentino

Jueves 16

Club Porteño

20 U15 - Porteño - Argentino "A"

Goleadores