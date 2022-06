Santiago Manuel Bilbao: Pequeños grandes campeones

El chico nacido en la barriada de Villa Belgrano de nuestra ciudad y que pasó por el Colegio Padre Respuela desde el jardín hasta la escuela primaria -ahora cursando en la Escuela Técnica Antonio Bermejo, más conocida como El Industrial-, a sus juveniles 17 años ya logró el segundo título Argentino.

En su infancia jugaba al fútbol “un rato” con los amigos, pero el vóley, el handball y el básquetbol de la escuela lo fueron induciendo al juego de la pelota con las manos, que lo terminó definiendo como un basquetbolista nato.

Y fue en el club Los Indios donde dio sus primeros pasos. Carlos Maltese lo llevó al Xeneize para hacer una prueba y como sobresalía en la estatura sobre el resto, el entrenador Rodrigo Barbagelatta inmediatamente lo sumó a las filas de su equipo.

Santi recordando sus inicios dijo: “En realidad me fui a divertir en la categoría cebollitas, no entendía nada del basquetbol. Recién le empecé a tomar el gustito en la categoría mini donde la competencia se empieza a ver un poco más y ya querés ganar cada vez que vas a jugar un partido”.

Y fue precisamente bicampeón de U13 de la Asociación Juninense de Básquetbol con Los Indios, porque ganó los títulos de los torneos apertura y clausura. Esto le valió ir a la selección de Junín, en U13, donde salió cuarto en el campeonato provincial de Bahía Blanca.

Pero acá hay que agregar un párrafo a la historia. Ese torneo lo ganó Zárate y el entrenador de ese entonces –Juan Negro- lo vio jugar y cuando formó la selección de la Provincia de Buenos Aires lo convocó como refuerzo.

Fue a jugar el Campeonato Argentino de la categoría U13 a la localidad de Embalse Río III, Córdoba. Allí superó a Salta por goleada, luego a Corrientes, Chaco y Entre Ríos (dos veces) y en la final a Córdoba -a cancha llena- donde obtuvo el primer título nacional.

Campeón en La Rioja

“Yo estuve en una preselección el año pasado y este año se me volvió a presentar la oportunidad y no la desaproveché.

Antesme lesioné, tuve una fractura del pulgar que me paró un mes. Llegué justo para jugar. Hice todo lo humanamente posible para que soldara el dedo y paralelamente hacía actividades para no perder el estado físico. Por supuesto que picaba la pelota con la otra mano. Eso me valió llegar a la preselección en San Nicolás de los Arroyos de la mejor manera posible.

Quedé en la selección y fui a La Rioja donde fue un campeonato hermoso, una experiencia única, con muy buen nivel de jugadores. Por suerte pudimos salir campeones.

Particularmente creo que el primer partido, donde enfrentamos a la selección de Tucumán, fue el más complicado. Le ganamos solamente por tres puntos de diferencia. Fue un equipo muy duro que nos complicó todo el tiempo. A tal punto que nos sacaron una diferencia de diez tantos y tuvimos que trabajar duro y parejo para darla vuelta. En un momento creo que este juego en particular se pudo haber perdido. Pero tuvimos la capacidad de reaccionar a tiempo y cerrar el partido con convicción para llevarnos el primer punto que fue muy valioso.

Luego enfrentamos a Febamba que si bien no fue fácil, tampoco se hizo tan complicado. Logramos sacarlo adelante con un buen planteo para contenerlos en el primer tiempo y se lo terminamos ganando con comodidad en el complemento.

En el último juego creo que los nervios propios de tener el título ahí que nos jugara en contra. Encima ellos dieron batalla con una zona ampliada con ajustes hacia la bola que no nos permitía entrarle con facilidad.

Y al igual que el partido anterior en el segundo tiempo recién se nos abrió el panorama. Empezaron a entrar los tiros de todos lados y sacamos una diferencia que ya sabíamos que era indescontable por el planteo mismo del juego. Ya en el último cuarto sabíamos íntimamente que íbamos a ser campeones. Solamente no había que hacer disparates en la cancha.

Fue un título que se festejó mucho y se sigue disfrutando, porque no se da todos los días el ser Campeón Argentino”.

La selección Nacional

Sobre la reciente convocatoria a la preselección nacional, comentó: “Me llegó un mensaje con la convocatoria a la preselección Argentina y realmente quedé sin palabras. Desde este fin de semana estoy en Santiago del Estero y vamos a entrenar por espacio de un mes hasta que se decida el plantel definitivo. Van a elegir doce jugadores que van a ir a jugar el mundial entre el 2 y el 10 de julio en Málaga (España)“.