Araujo: “Estoy contento de haber tomado la decisión de jugar el Federal en Catamarca”

Luego de su paso por Argentino, el jugador Mauro Araujo aceptó la propuesta de Montmartre de Catamarca y jugó los playoff del Torneo Federal (ex Liga B). El juninense habló con Democracia de su experiencia, analizó el torneo de Argentino y además, habló de su futuro.

Con respecto a su reciente paso por el conjunto de Catamarca, comentó: “Considero que fue muy positivo, estoy contento de haber tomado la decisión de venir, me encontré con un grupo humano muy lindo y una provincia que no conocía. Disfruté y estoy disfrutando todavía”.

Su equipo pasó la primera ronda de playoff ante La Rioja Básquet con una gran actuación del perimetral, pero luego se topó con Mitre de Tucumán y cayó en la serie 2-1, sin ventaja de localía: “En play off no hay merecimientos, hay que ganar. Pero más allá de eso, creo que en lo global ellos hicieron muy bien las cosas y fueron cerrando cada vez más espacios en el transcurso de la serie. Tienen un muy buen equipo, así que pasaron ellos”, remarcó. Además, Araujo se tomó un tiempo para analizar la última temporada con el Turco: “Argentino no jugó la permanencia porque hizo méritos para zafar. Pudimos hacer un clic en el momento justo y ganar los partidos que teníamos que ganar como los dos juegos de Corrientes, Quimsa y Obras, que al final fueron los que marcaron la diferencia”.

Con respecto a su futuro, comentó: “Obviamente que me siento mejor siendo protagonista, pero si no tengo que serlo me puedo adaptar. A lo largo de mi carrera me ha tocado hacer diferentes roles, se verá en un futuro cual será mi siguiente rol y estaré preparado”, finalizó.

Zárate quebró la localía

El quinteto ribereño dio la sorpresa y se adelantó en la definición de la final de la Conferencia Sur de La Liga Argentina. A partir de un gran segundo cuarto y un mejor cierre, Zárate Basket se adelantó en el arranque de la final de la Conferencia Sur al vencer por 88 a 84 a Deportivo Viedma. Federico Grun fue la figura del juego con 26 puntos y 9 rebotes.

El conjunto de Viedma no pudo contar con Raúl Pelorosso (lesionado) y tuvo a Lucas González diezmado (jugó poco más de 1 minuto y medio).

A pesar de esto, el arranque de Viedma fue muy bueno. Sacó 16 de luz en apenas 6 minutos de juego (22-6) y tocó máxima de 20 (35-15) promediando el segundo parcial. Y justo ahí llegó la respuesta de Zárate: entre el cierre del segundo cuarto y el arranque del tercer, metió un parcial de 23-1 para darlo vuelta 36-38 con una bomba de Grun. Desde ese momento el pleito fue golpe a golpe, hasta que los bonerenses lograron sacar una luz de 7 (64-71) en el último cuarto y manejaron esa diferencia hasta el desenlace.

En Viedma, no alcanzaron las acciones de Matías Eidintas con 21 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias; Lorenzo Capponi con 18 y 5 rebotes; Thiago Dasso con 14 y 3 asistencias; Luciano Ortíz con 12 y Maxi Tabieres con 11 y 7 rebotes. En Zárate, hubo actuaciones muy destacadas de Federico Grun con 26 puntos (3/8 T3) y 9 rebotes; Agustín Brocal con 20 (3/7 T3) y Juan Ignacio Baquero con 13.

Esta noche a las 21.30 se disputará el segundo punto de la serie en el estadio Ángel Cayetano Arias, con transmisión de Basquetpass y arbitraje del entrerriano Leonardo Javier Mendoza, el cordobés Alberto Ponzo y el capitalino Guillermo Di Lernia.

