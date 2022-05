Damián Palacios: "En el año 2014 disfrutamos desde el primer al último partido disputado"

Esta semana se cumplieron 8 años del gran campeonato que logró Ciclista Juninense en el TNA, ascendiendo de forma directa a la Liga. Democracia se comunicó con el capitán en aquel entonces, el venadense Damián Palacios, que nos contó sus recuerdos y sus sensaciones.

La noche del 16/5/14

“Me acuerdo todo de esa noche. Se me viene todo a la cabeza. Disfrutamos desde el primer partido hasta el último. Conformamos un equipo con grandes personas, crecimos un montón, de hecho algunos llegaron a jugar en la Selección Argentina. El equipo se armó y se preparó para pelear el descenso y salvarnos, pero le terminamos ganando a todos los equipos. De hecho en los playoff solo nos ganó dos partidos Unión, luego lo sentenciamos 3-0 a todos. Fue increíble. Marcamos una identidad tremenda. Llenamos la cancha de Instituto, me acuerdo la caravana y cómo volvimos cantando. La fuente fue increíble, lleno de hinchas. Y cuando llegamos al club fue único. Imposible de olvidarse”.

El plantel

“Sigo en relación con varios de mis compañeros. Con algunos más que con otros. Cada tanto hablo con ellos, porque les sigo la carrera. Tengo una muy buena relación con mis compañeros”.

Posible vuelta

“Estuve muy cerca de volver la temporada que terminó recién a Ciclista. Tengo muy buena relación con el presidente (Migui Had). Cuando me fui de Pergamino, me llegó una propuesta. El problema fue que no se pusieron de acuerdo con Pergamino. Pero mi sentimiento no cambia. Mis dos mejores años deportivos fueron vistiendo la camiseta de Ciclista y no lo voy a olvidar mas”, concluyó.

Hoy, quinto en Zárate

Esta noche se juega el quinto punto de desempate entre Zárate Basket y Racing de Chivilcoy, en la ribera del Paraná de las Palmas. El ganador enfrentará a Deportivo Viedma por la final de la zona Sur de la Liga Argentina.