Marcelo Velazco: “Hemos tenido una charla con Eduardo Japez para ver su continuidad”

Argentino ya disfrutó de llegar al objetivo de salvar la categoría y se puso a pensar en planificar la próxima temporada. Marcelo Velazco tomó la palabra y contó sus sensaciones del torneo pasado, aparte de aclarar lo que puede llegar a venir.

Con respecto a Chiche Japez, el vicepresidente fue claro: “Ya hemos tenido una charla con Chiche para su continuidad. Nos pidió unos días para luego volver a reunirnos. Tenemos que evaluar todo porque con contrato quedan Cavallin, Filipetti y Montemagio, nada más”.

En la última temporada Juan Varas fue despedido y Velazco opinó: “El trabajo de Juan no estuvo mal a mi entender. A veces no ganar algunos juegos generan incertidumbre y eso repercute mucho en el plantel. Consideramos que un cambio de aire podía hacerle bien al equipo y por suerte sucedió. Chiche conoce el club, su adn y eso fue un plus para salvarnos”.

Haciendo un balance, el juninense dijo que “Estamos contentos porque el objetivo era mantener la categoría y se cumplió. En algún momento pensamos que podíamos clasificar para los playoff, pero luego se complicó. Hace mucho que no clasificamos a playoff porque cada temporada se nos hace más difícil la competencia. Especialmente la logística, debido a que no podes prever nada por la propia inestabilidad del país”.

Manifestó el deseo de continuar con la misma base: “Cangelosi y Slider son dos referentes. Esperemos que Juanchi quiera seguir una temporada más”, finalizó.

Premiación de la Liga

Ayer comenzó a picar la pelota nuevamente, pero en la noche del viernes se realizó la ceremonia que premió a lo mejor de la temporada regular de La Liga Nacional de Básquet 2021/22. Por primera vez se realizó en vivo con transmisión por Twitch, desde el canal oficial del Básquet Argentino, con la conducción de Elías Mauro, Lucas Flossi y Pedro Pérez Disalvo, reconocido streamer de la escena argentina, fanático y jugador de básquet en La Liga Federal. La votación de los ganadores quedó en manos de periodistas de los principales medios deportivos y del ámbito del básquet.

El MVP de la temporada, elegido con el 72,7% de los votos, fue para el estadounidense Eric Anderson, ala-pivot de Quimsa, quien también se llevó el premio al “Mejor jugador extranjero”, en este caso con el 77,2%. Fue líder ofensivo de la Fusión y uno de los secretos por los cuales los santiagueños dominaron a nivel resultados en toda la fase regular. El jugador de 29 años, que volvió a La Liga tras una previa experiencia en Obras, promedia 15.3 puntos y 9.0 rebotes, números que hablan por sí solos de su injerencia.

Nicolás Romano, quien ocupa el mismo rol en Instituto de Córdoba, fue elegido como el “Mejor jugador nacional”, reuniendo el 54,5% de los sufragios. MVP del pasado Súper 20, desde principios de la 2021/22 es una pieza clave en la estructura de la Gloria, sobresaliendo como parte de un equipo con mucho renombre. El juninense de 34 años, que fue campeón con San Lorenzo en la temporada pasada, brilla en su regreso a Instituto con números de 14.0 puntos y 7.2 de media. Su actual nivel le valió convocatorias a la Selección Argentina.

Franco Baralle, base de Quimsa, reunió el 68,2% de los votos para ser elegido como el “U23 más destacado”. Otro de los grandes valores en Santiago del Estero, dueño de una notoria madurez en su personalidad y juego, en constante evolución y aún con mucho camino por recorrer dado su juventud. Con actualidad de Selección y una interesante proyección, el joven cordobés surgido en Atenas es el sucesor de otros grandes valores que supieron ganar este premio años anteriores (Fernando Zurbriggen en 2021, José Vildoza en 2019, Gabriel Deck en 2018). Parte de la fábrica de jóvenes talentos nacidos en La Liga, promedia al momento 13.3 puntos y 2.5 asistencias por partido.

Bruno Sansimoni, de Boca, se llevó el premio a “Mejor Progreso” gracias al 22% de los sufragios. El jugador de 26 años logró una maduración notoria en su juego, siendo uno de los líderes que tuvo el equipo revelación de la temporada: Peñarol. El Chule, con pasos por clubes de Liga como Quilmes de Mar del Plata y con pasado también Boca, demostró ser un conductor de lujo para el Milrayitas, cerebral y completo, desde lo intangible pero también en lo que reflejaron sus números (10.6 puntos y 4.7 asistencias).

Joaquín Valinotti, de Peñarol, se quedó con el de “Sexto Hombre”, gracias al 27,3%. Si hablamos de bases, el joven santafesino proveniente de Las Rosas fue otro de los grandes conductores del cuadro marplatense. Fue muy regular y se cargó el equipo al hombro en varias oportunidades, a pesar de tener apenas 23 años y con la responsabilidad de darles soluciones a un equipo protagonista durante toda la temporada. Promedió 10.3 unidades más 3.3 pases gol por noche.

Andrés Jaime, de Unión de Santa Fé, gracias al 77,3&, fue elegido como la “Revelación”. Debutante, desde hace años ya era un proyecto importante y anhelando su chance de jugar en La Liga, y finalmente pudo hacerlo esta temporada reafirmando todas sus condiciones. Jugó e hizo jugar a su equipo, e independientemente de que el Tatengue jugó la serie por la Permanencia, el base de 22 años demostró nivel, talento y personalidad, sobre todo en los momentos más picantes de la temporada. Sigue en senda proyección, habiendo cerrado la 2021/22 con 9.9 puntos, 3.6 rebotes y 5.0 asistencias de promedio.

A la hora de elegir “Mejor DT” hubo empate. Sebastián González, de Quimsa, y Leandro Ramella, de Peñarol, compartieron premio, ambos reuniendo el 27,3% de los votos. Igualados en votos pero con diferentes realidades en sus respectivos proyectos, es el reconocimiento a dos DTs que supieron manejar dos equipos importantes, uno siendo de los máximos candidatos desde el principio y el otro surgiendo como uno de los equipos sorpresa de esta campaña. El cordobés González sigue acumulando distinciones en este rubro recordando que fue elegido también en 2018 y 2020, mientras que para el marplatense es el primer galardón de este rubro en la máxima división.

Fabricio Vito, que en 2021 anunció su retiro en el ámbito internacional, fue elegido como el “Mejor Árbitro” de la temporada, con el 72,7%. Desde el 2017 recibe este reconocimiento, siendo ahora la quinta vez consecutiva que es premiado. Nacido en Punta Alta pero adoptado por La Plata, la ciudad de las diagonales, cuenta con una reconocida trayectoria que sigue enriqueciendo.

El “Quinteto Ideal” de la temporada regular de La Liga Nacional quedó conformado por Franco Baralle (Quimsa, 36,4%), Melvin Johnson (OTC, 50%), Sebastián Vega (Gimnasia, 45,5%), Nicolás Romano (Instituto, 68,2%) y Eric Anderson (Quimsa, 95,4%). Tres de ellos tuvieron sus respectivas y ya mencionadas distinciones individuales, mientras que Johnson demostró una enorme versatilidad y dinámica de juego (promedió 19.9 puntos) siendo uno de los grandes líderes que tuvo Oberá y Vega fue una vez más de los jugadores más completos (arrojó cifras de 13.7 tantos, 5.0 rebotes y 3.0 asistencias) que tuvo otro de los máximos animadores de La Liga como lo es Gimnasia de Comodoro.

El público, a través de la votación realizada desde Twitter e Instagram, se encargó de elegir la “Mejor volcada de la temporada”. La elegida fue la del estadounidense Brandon Moss de Hispano Americano ante La Unión de Formosa.