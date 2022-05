Bilbao: “Ganamos el campeonato de punta a punta”

El juninense Santiago Bilbao, campeón nacional U17 con el seleccionado de la provincia de Buenos Aires en el Torneo Argentino que se disputó en la ciudad de La Rioja, no ocultó su alegría por el título y le dijo a Democracia que: “Estoy muy feliz con este titulo Argentino que conseguimos con la selección. La verdad que se armó un grupo barbaro y con un corto tiempo de entrenamientos supimos capitalizar el juego que quiso técnico y plasmarlo en la cancha. Los resultados estuvieron a la visita. Ganamos los tres partidos de punta a punta y fuimos campeones invictos. Que más se puede pedir”. Al consultarlo sobre su actuación en particular, comentó: “Estoy muy contento con el torneo que hice. Me fue muy bien. Además me eligieron para el quinteto ideal del campeonato que fue como un premio extra a la producción basquetbolística”.

El quinteto ideal

El quinteto ideal del torneo lo integraron: Santiago Bilbao (que jugó con el seleccionado de Buenos aires), Jerónimo Guerrero (La Rioja), Eduardo García (Febamba), Juan Aragón (Tucumán) y Lee Aaliya (Buenos Aires).

MVP

El pivot Lee Abraham Aaliya, de Buenos Aires, fue condecorado como MVP del torneo. Goleador. Eduardo García, de Febamba, fue el goleador del campeonato con 77 tantos. En segundo lugar quedó el riojano Juan Aragón con 73 anotaciones.

El equipo

Santiago Capelli – Base – Argentino de Junín – 1.77

Felipe Barrionuevo – Base – Unión de Mar del Plata – 1.85

Juan Segundo Galán – Base/Escolta – Gimnasia de Pergamino – 1.88

Juan Manzano – Base/Escolta – Regatas de San Nicolás – 1.79

Thiago Ghietti – Escolta – Quilmes de Mar del Plata – 1.86

Faustino Rivera Brovarone – Escolta – Somisa de San Nicolás – 1.80

Gerónimo Sala – Escolta/Alero – Sporting de Mar del Plata – 1.85

Bautista Marconato – Alero – Pergamino Básquet – 1.92

Lee Aaliya – Alero/Ala pivote – Gimnasia de La Plata – 2.04

Santiago Manuel Bilbao – Ala pivote – Argentino de Junín – 1.98

Axel Sebastián Marino – Pivote – Quilmes de Mar del Plata – 2.05

Franco Barrionuevo – Pivote – Atlético Pilar – 2.02

Cuerpo Técnico

Entrenador: Juan Pablo Chami. Asistentes: Daniel Clavel y Franco Fazeuilhe.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.