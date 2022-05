Disputaron la fecha postergada del torneo local

El pasado fin de semana se completó la primera fecha, oportunamente suspendida, de los campeonatos oficiales femeninos 2022 organizados por Asociación Juninense de Básquetbol.

El detalle de resultados registrados en las divisionales Mini, U-15, U-18 y Mayores, fueron los siguientes:

-Mini: Ciclista y 9 de Julio empataron; Porteño venció a Moreno de Bragado; Igualaron Argentino de Junín y Sportivo Rojas y CAVUL de Lincoln derrotó a Argentino de Chacabuco.

-Categoría U-15: Argentino de Junín 61 vs. Sportivo Rojas 20; Ciclista Juninense 61 vs. Atlético 9 de Julio 16; Porteño de Chacabuco 40 vs. Moreno de Bragado 9; y El Linqueño 33 vs. Argentino de Chivilcoy 42.

-Divisional U-18: Argentino de Junín 59 vs. Sportivo Rojas 39; Ciclista Juninense 35 vs. Atlético 9 de Julio 29; y Porteño de Chacabuco 60 vs. Moreno de Bragado 44.

-Mayores: Argentino de Junín 56 vs. Sportivo Rojas 34.



Próxima jornada

La próxima fecha tiene estos encuentros previstos:

-Atlético 9 de Julio vs. Argentino de Chivilcoy, en U-15 y U-18, a partir de la hora 12.

-Sportivo Rojas vs El Linqueño, en U-15, iniciándose a las 10.30.

-Argentino de Junín vs. Ciclista Juninense, en U-15 desde las 12; en U-18 a las 13.30, y en mayores a partir de las 15.

-En mini jugarán: Atlético 9 de Julio vs. Argentino de Chacabuco, a las 10.30.

-San Martín vs. Porteño de Chivilcoy, desde las 11.

-Sportivo Rojas vs. CAVUL de Lincoln, a partir de las 12.

-Los Indios vs. Porteño de Chacabuco, con inicio a las 13.

-Argentino de Junín ante Ciclista Juninense, con comienzo a las 11.