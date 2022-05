Ciclista buscará el batacazo, hoy en Zárate

En medio de un clima enrarecido el Verdirrojo se presenta esta noche en la ribereña localidad de Zárate. Ciclista Juninense quiere seguir en La Liga Argentina e ilusionarse con el ascenso. Para eso deberá ganarle a Zárate Basket como visitante. La serie resultó muy pareja y ambos equipos respetaron sus localías para estar 2-2. Dirigen desde las 21 los entrerrianos Gonzalo Delsart-Ezequiel Macías y el santafesino Valentín Soldano.

Plantel completo

Daniel Jaule tendrá a disposición a todos sus jugadores. Maxi Tamburini, el último partido, participó de un puñado de minutos luego de una lesión en la rodilla, y hoy jugará nuevamente infiltrado. El resto, está en óptimas condiciones.

Probará Pineda

Por su parte, Zárate Basket quiere contar con Damián Pineda para esta noche y por eso lo probarán en la entrada en calor. El ex Ciclista se recupera de un desgarro en el aductor. El resto del equipo está en perfecto estado.

Seguridad con Prefectura

Prefectura Naval estará a cargo de la seguridad en el estadio. Los parciales de Ciclista ingresarán por calle Belgrano. Se especula que no habrá más que 70 localidades a $600 cada una para los juninenses. La hinchada local ingresará por calle Ituzaingó.

Anoche

GELP 90 (1) vs. Dep. Viedma 93 (3)

Villa San Martín 96 (2) vs San Isidro 85 (2)

Ameghino 87 (2) vs Central (Ceres) 77 (2)

Nota: Barrio Parque es el primer semifinalista.

Hoy

Zárate Basket vs Ciclista

Estudiantes Ol. vs Estudiantes Ccdia.

Nota: Racing y Dep. Viedma son los primeros semifinalistas.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.