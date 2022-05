Ciclista Juninense define mañana en Zárate

Ciclista Juninense se impuso 81 a 73 sobre Zárate Basket y todo se definirá en el quinto punto de desempate. Zárate Básket comenzó mandando en el partido. Los aciertos de afuera (Grun, Pascolatt y Polese) lo hicieron viajar cómodo en el juego, sumando a Rafael Banegas Reyes y Juan Ignacio Baquero en el goleo dentro de la zona pintada. Por eso ganó 25-21.

Ciclista endureció la defensa hacia el segundo cuarto y lo dejó en 9 magros puntos a su adversario de turno, para irse ganador al descanso largo por 41-34. Notable trabajo de Manuel Lambrisca, inclusive cerrando el primer tiempo con un doble con mucho suspenso. Antes, los triples de Gian Franco Sinconi Bonetto fueron determinantes para despegarse en el marcador dando vuelta el resultado adverso. Ciclista pudo sostener la diferencia en el tercer cuarto básicamente con la efectividad desde la línea de tiros libres (12 concreciones) y nuevamente el tiro del final de Manuel Lambrisca: 65-57. Rafael Banegas Reyes sacó la cara por Zárate en este tramo, metiendo 12 de las 23 concreciones.

El último cuarto arrancó con grandes imprecisiones a tal punto que estuvieron más de un minuto y medio sin convertir, hasta que llegó el triple de Alejo Britros para romper la malaria. Después fue todo de Ciclista. Manejó la pelota y los espacios. Tuvo un goleo repartido, hizo control de la pelota en los minutos finales y llevó el resultado a buen puerto. Mañana a las 21 se define el pleito con el quinto punto de la serie en la ribereña localidad bonaerense de Zárate.

Anoche

Ciclista (2) 81 vs. Zárate Basket 73 (2)

Villa Mitre (1) 72 vs. Racing (CH) 78 (3)

Estudiantes (C) 74 (2) vs. Estudiantes (O) 71 (2)

GELP (1) vs. Dep. Viedma (2)(hoy a las 21)

Nota: Racing es el primer semifinalista.

Hoy

Villa San Martín (1) vs San Isidro (2)

Ameghino (1) vs Central (Ceres) (2)

Independiente (Sde) (2) vs Independiente (O) (1)

Mañana

Zárate Basket vs Ciclista

Estudiantes Ol. vs Estudiantes Ccdia.

