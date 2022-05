Ciclista Juninense buscará seguir haciendo fuerte la localía esta noche ante Zárate

El Verdirrojo se presenta nuevamente en el Coliseo del Boulevard, esta noche desde las 21.30 ante Zárate Basket en el cuarto partido del playoff de Cuartos de Final de la Zona Sur de Liga Argentina. En una serie extremadamente pareja, entre dos buenos equipos, la localía será fundamental y el elenco de Jaule está obligado a ganar para seguir con vida y forzar el quinto partido en la ribereña localidad bonaerense de Zárate.

Tamburini en duda

El “Guante”, de muy buen rendimiento en estos playoff, está en duda luego de salir temprano en el último partido por un fuerte golpe en la rodilla. El tirador juninense, si llega, lo hará con lo Justo y se encuentra trabajando con el kinesiólogo Javier Gómez para no perderse el cotejo. El resto del plantel se encuentra en óptimas condiciones.

Pineda no juega

Damián Pineda disputó el primer partido en Zárate y se lesionó. No va a ser de la partida tampoco esta noche en el quinteto zarateño. Prefieren guardarlo para un hipotético desempate el próximo viernes en Zárate.

Se espera mucha gente

Al igual que en todos los playoff, el Coliseo lucirá colmado. Hay mucha ilusión en la gente verdirroja y así lo manifiesta. La boletería abrirá a partir de las 18:30.

Los árbitros

Dirigen esta noche el santafesino Fabio Alaniz, el mendocino Pablo Leyton y el barilochense Lucio Spanghero.

Anoche

Villa San Martín 91 (1) vs San Isidro 72 (2)

Ameghino 79 (1) vs Central (Ceres) 71 (2)

Salta Basket 67 (0) vs Barrio Parque 81 (3)

Independiente (Sde) 76 (2) vs Independiente (O) 67 (1)

Hoy

GELP (1) vs. Dep. Viedma (2)

Ciclista (1) vs. Zárate Basket (2)

Villa Mitre (1) vs. Racing (CH) (2)

Estudiantes (C) (1) vs. Estudiantes (O) (2)

Todas las fecha

Conferencia Sur

3 y 5 de mayo.

Conferencia Norte

4 y 6 de mayo.

Los ganadores accederán a las semifinales que también se jugarán al mejor de cinco (5) partidos, con fecha a confirmar.